Copel faz aumentar prejuízos em Apucarana

Se não bastasse o drama do temporal de segunda-feira, o apucaranense, mais de 48 horas após ainda vive sem energia elétrica, pelo menos em alguns milhares de domicílios. Muita gente também sofria ainda ontem com a falta de água. A Copel não havia restabelecido a energia, obrigando a Sanepar a interromper o abastecimento por não ter como fazer a captação do sistema Caviúna-Pirapó e, por consequência, a distribuição de água potável no município. E tem mais, muitas empresas, especialmente aquelas instaladas no parque industrial norte, tiveram que paralisar suas atividades por falta de energia. Empresas que possuem gerador próprio, movido a óleo diesel, tiveram um gasto extra para seguir trabalhando. Em outras épocas, situações como essas eram resolvidas rapidamente pela Copel. No entanto, de uns tempos para cá, a Copel é um poço de reclamações em todo o Estado. O serviço prestado pela Copel piorou e muito após parte da empresa ser privatizada e a atual diretoria mantida, mostrando ineficiência e incompetência. Até quando isso vai persistir e os consumidores amargarem prejuízos? Só o tempo dirá. Oxalá que seja breve, porque o Paraná, como a quarta economia do país, não pode se sujeitar a conviver com um precário serviço da Copel. Os prejuízos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, que afeta o setor produtivo e a população de modo geral, tem que ter um basta.

Quaest liberada

Bem que o jurídico da campanha de Sandro Alex (PSD) tentou impedir a divulgação da pesquisa Quaest, prevista para esta quinta-feira. Porém, o TRE que, a princípio, havia dado uma liminar provisória suspendendo a divulgação acabou, ontem no início da noite, por liberar a pesquisa. Não é a primeira vez que o candidato Sandro Alex tenta barrar pesquisas que julga não favorecê-lo, como foi o caso, por exemplo, da Paraná Pesquisas.

Esforço de Ratinho

Independente do que as urnas possam revelar neste dia 4 de outubro, não se pode deixar de reconhecer o enorme trabalho do governador Ratinho Junior em tentar promover o deputado federal Sandro Alex (PSD) como seu sucessor no Palácio Iguaçu. Ratinho, segundo seus próprios assessores, tem trabalhado muito mais nessa campanha de Sandro do que em sua própria, quando se candidatou ao governo em 2018 e na reeleição em 2022.

Gastos na internet

Até esta quarta-feira, os candidatos às eleições de 4 de outubro no Paraná já haviam gasto R$ 17,1 milhões com impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Esse valor deve aumentar ainda mais nos próximos dias, até a data limite estabelecida pela Justiça Eleitoral. Para os candidatos que apostam na internet para ajudar a conquistar votos, especialmente dos jovens, “o investimento” vale a pena. É o melhor caminho para ter esse eleitor, dizem eles.

Solidários com Apucarana

Os deputados Anibelli Neto (MDB), estadual, e Sérgio Souza (MDB), federal, emitiram nota nesta terça-feira, solidarizando-se com a população apucaranense diante do temporal de segunda-feira. Tanto Anibelli como Sérgio se comprometeram em lutar por recursos que possam amenizar o sofrimento de quem amarga prejuízos provocados pela intempérie. Como ambos detêm mandato parlamentar, acredita-se que essa ajuda viria de emendas.

Oposição critica

Para a oposição, a realização de carreatas na região, no momento em que boa parte da população convive com os estragos provocados pelo temporal de segunda-feira, não é oportuna. Porém, como faltam 10 dias para a eleição de 4 de outubro, quem faz das carreatas um mote de campanha política, entende que esse movimento não representa falta de solidariedade. Para essas campanhas paralisar na reta final da eleição pode trazer grande prejuízo eleitoral.