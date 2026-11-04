Dezesseis municípios da região recebem ônibus para frota do transporte escolar

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), entregou nesta quarta-feira (4) 221 novos ônibus destinados ao transporte escolar. Com investimento de R$ 94 milhões, os veículos vão beneficiar estudantes das redes estadual e municipais de 172 municípios do Estado. A cerimônia de entrega aconteceu no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais. Dezesseis municípios da região foram beneficiados neste lote.

Para região foram entregues veículos para: Arapongas, Arapuã, Bom Sucesso, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lunardelli, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rosário do Ivaí e Sabáudia.

“Essa é mais uma grande entrega. Esses ônibus estão dentro de um pacote de 687 que foram adquiridos neste ano e que dividimos em vários lotes destinados a todo o Estado”, explicou o governador Ratinho Júnior. Ao todo os investimentos que ultrapassam os R$ 296 milhões. “O objetivo é oferecer um transporte escolar cada vez mais seguro, com qualidade e com acessibilidade para atender também alunos com deficiência motora ou outras necessidades especiais”, acrescentou.

A entrega dos ônibus faz parte do Programa Caminho da Escola. A aquisição foi viabilizada graças a uma articulação entre o Governo do Estado e a bancada federal do Paraná na Câmara e no Senado. Cada real de emenda indicado pelos parlamentares para a compra dos ônibus teve uma contrapartida de mesmo valor paga pelo Estado.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, cerca de 200 mil estudantes da rede estadual são beneficiados com o serviço de transporte escolar.

O município de Jardim Alegre, no Norte do Paraná, recebeu dois ônibus para transporte dos alunos. “É um grande presente, porque vai suprir e melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, trazendo mais tranquilidade para as famílias e mais segurança para os estudantes, principalmente considerando a grande extensão da área rural do município”, disse o prefeito Moises Santos.

PRESENÇAS

O evento também contou com a presença dos deputados federais Beto Preto, Luciano Ducci, Felipe Francischini, Nilton Bonin e delegado Matheus Laiola.