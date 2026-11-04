Dom Carlos nomeado bispo de Limeira e vai deixar diocese

Após sete anos e meio à frente da Diocese de Apucarana, o bispo Dom Carlos José de Oliveira foi transferido para a Diocese de Limeira, em São Paulo. Nomeado pelo Papa Leão XIV, Dom Carlos José permanecerá em Apucarana até 11 de dezembro e tomará posse no novo cargo no dia 12. Em entrevista coletiva na manhã de ontem, o bispo revelou que recebeu com surpresa a notícia.

O bispo relatou que recebeu a comunicação da Nunciatura Apostólica em 14 de setembro e eu tentou se manter na diocese. “Eu tentei argumentar durante vários dias, no sentido de que penso que sete anos e meio é pouco tempo em uma diocese. Aí foi uma semana de conversa, mas o Núncio sempre dizia: ‘O senhor não vai desobedecer ao Papa’”, relatou.

Ao fazer um balanço de sua passagem por Apucarana, o religioso destacou a acolhida que recebeu dos fiéis. A diocese abrange 36 municípios e conta com 62 paróquias. “Eu sempre me senti, desde o primeiro momento, muito acolhido nesta igreja particular de Apucarana e vou levar comigo esse traço de acolhida, mas também de disponibilidade e de doação à obra da evangelização”, afirmou.

Dom Carlos José explicou que a programação oficial de despedida ainda será definida. Segundo ele, uma reunião com o Colégio de Consultores e outros padres está marcada para esta quinta-feira (5), quando deverão ser discutidos os detalhes da cerimônia.

Sobre a sucessão, o bispo informou que ainda não há previsão para a nomeação de seu substituto. Após sua saída, o Colégio de Consultores deverá eleger um administrador diocesano para conduzir os trabalhos até a chegada do novo bispo.

“Eu permaneço como bispo de Apucarana na função de administrador diocesano até o dia 11 de dezembro. No dia 12, tomo posse em Limeira. Aí, então, o Colégio de Consultores, formado por um grupo pequeno de padres, deverá se reunir no máximo oito dias após e será eleito entre estes padres o administrador diocesano, que coordenará a diocese até a chegada do novo bispo”, detalhou.

O religioso encerrou destacando que encara a transferência como uma continuidade de sua missão. “O desejo meu e de todo padre, todo bispo, é de fato de poder servir, servir com humildade, com alegria, buscando competência, é servir à Igreja de Deus, aqui em Apucarana e agora lá em Limeira”, concluiu.