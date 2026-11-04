Medicina impulsiona R$ 11,5 milhões em investimentos na Unespar de Apucarana

A implantação do curso inédito de Medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no campus de Apucarana, está impulsionando aproximadamente R$ 11,5 milhões em investimentos em equipamentos, laboratórios e infraestrutura. Além de preparar o campus para receber os primeiros 40 estudantes em março de 2027, a nova graduação acelerou projetos de modernização que beneficiarão os demais cursos da instituição. A direção também pretende aproveitar a estrutura para ampliar a oferta de graduações na área da saúde.

Em entrevista à Tribuna/TNOnline, o diretor do campus, José Ricardo dos Santos, destacou que a chegada da Medicina representa uma mudança de patamar para a universidade.

“Toda a universidade almeja ter esse curso porque muda todo o patamar de uma instituição em termos até mesmo de investimento e visibilidade”, afirmou. Segundo o diretor, a expectativa é de impactos positivos em áreas como o mercado imobiliário, o comércio e os serviços de saúde. “É um curso que mexe com todas as áreas”, destacou.

De acordo com José Ricardo, os investimentos incluem cerca de R$ 855 mil em equipamentos já adquiridos e outros R$ 1,038 milhão em materiais que estão em processo licitatório. Para receber a primeira turma, um bloco existente está sendo reformado para abrigar os laboratórios iniciais, com investimento de R$ 442 mil.

A instituição também prepara a construção de um bloco específico para os laboratórios de Medicina, com orçamento estimado em R$ 5 milhões. O projeto está em fase de licitação. Outro investimento, de aproximadamente R$ 3 milhões, prevê a construção de um bloco de expansão que atenderá diferentes cursos da universidade.

Na infraestrutura, está em andamento uma reforma da rede elétrica externa, orçada em R$ 1,2 milhão. O projeto já estava previsto no planejamento da instituição, mas foi acelerado, diante da necessidade de instalação de novos equipamentos e sistemas de climatização.

As melhorias também incluem projetos de acessibilidade, substituição de carteiras e renovação de aproximadamente 4 mil metros quadrados de telhados de fibrocimento.

SAÚDE

Segundo José Ricardo, a intenção é aproveitar esse primeiro passo para buscar novas formações na área de saúde. O diretor destacou que a Medicina inaugura uma nova área de atuação no campus e deve contribuir para o fortalecimento da universidade. “A nossa ideia com certeza é estar conquistando novos cursos e principalmente na área da saúde”, afirmou.