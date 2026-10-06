Engavetamento com seis veículos deixa um ferido e fecha pista na BR-369

Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro veículos deixou um homem de 27 anos ferido na manhã de ontem, na BR-369, no trecho entre Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. O engavetamento aconteceu sob forte neblina no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox e provocou a interdição das pistas no sentido Arapongas por cerca de uma hora, provocando grande congestionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta cruzou a rodovia, provocando uma sequência de colisões. Entre os veículos envolvidos houve colisões traseiras e uma carreta também acabou rodando na pista. Dois carros invadiram o canteiro central.

“Colhendo informações aqui do próprio condutor da carreta, constatou-se que, ao cruzar a rodovia, ele causou a colisão entre os veículos — uma colisão traseira. Teve outro caminhão que também rodou aqui na pista, mas o motivo principal foi essa carreta mesmo que cruzou a pista”, explicou o sargento Luciano Romão, do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência.

Na chegada do Corpo de Bombeiros (CBMPR), foi constatada uma vítima. O homem, que estava em um Volkswagen Gol, recebeu primeiro atendimento na ambulância da concessionária Motiva e apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), sendo encaminhado.

Os socorristas chegaram a enfrentar dificuldades para chegar ao acidente. Segundo o sargento, uma grande quantidade de veículos ocupava também o acostamento, impedindo a passagem do caminhão do Siate.

“É uma orientação aí: não ocupar todas as pistas, sempre deixar um espaço livre para o bombeiro chegar até o local”, alertou o sargento.

O acidente ocorreu sob forte neblina. Autoridades de trânsito alertam necessidade de redobrar atenção e reduzir velocidade ao trafegar sob condições climáticas desfavoráveis.

Após retirada dos veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou a pista pouco antes das 11 horas. (REPORTAGEM VITOR FLORES)

‘ACHEI QUE IA MORRER’, DIZ CAMINHONEIRO

Um dos envolvidos no acidente foi o caminhoneiro Messias Geovani, que seguia de Califórnia para Londrina. Ele contou que trafegava pela rodovia quando se deparou com a carreta atravessando à sua frente. “Ele vinha no sentido Arapongas e chegou contornando na minha frente. Eu bati na traseira, bati numa caminhonetinha e a carreta deu o ‘L’ aqui do lado”, relatou. Messias disse que não teve tempo suficiente para frear e contou que chegou a acreditar que morreria durante a sequência de colisões. “Achei que eu ia morrer. Eu vi aquela montanha de ferro vindo em cima de mim. A cabine ficou pequenininha”, contou. Apesar da violência da batida, o caminhoneiro não sofreu ferimentos. “Graças a Deus, nada, nada, nada. Nenhum arranhão. Só o susto mesmo”, diz. A caminhonete que Messias citou era uma Fiat Toro conduzida por Carlos Pereira. Ele confirmou que uma carreta atravessou a pista e foi necessário uma manobra rápida para evitar uma colisão. “Eu freei, tirei o máximo que pude, senão ia bater no meio da carreta”, contou motorista que estava com a esposa no carro. Os dois saíram ilesos.