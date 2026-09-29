Indústria lidera geração de empregos na região com 1,4 mil vagas

Mais de 2,9 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados na região no acumulado entre janeiro e agosto deste ano. Novamente, a indústria foi responsável por 1,4 mil, sendo que 26% das vagas são do setor moveleiro, outros 24% da fabricação de alimentos, 11% da confecção de artigos do vestuário e 9% de produtos químicos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e referentes a 28 municípios.

A prestação de serviços detém o segundo maior saldo de empregos na região, com 1,2 mil vagas. A maioria (44%) foi criada pela área de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Outros 40% são do setor de administração pública, defesa, seguridade social, saúde humana e serviços sociais.

Outras contribuições são da construção civil, com 187, e da agropecuária, com 96. O comércio é a única atividade com saldo negativo no período, com a extinção de 19 vagas. Os municípios com os melhores desempenhos são Arapongas, com 1,5 mil postos de trabalho, seguida por Apucarana, com 366, e Ivaiporã, com 220.

Sobre o perfil dos trabalhadores, o número de homens corresponde a 49,8% e quase se equipara ao de mulheres que representam 49,4% das contratações. A maioria dos funcionários tem ensino médio completo, com idades entre 18 e 24 anos. Profissionais com ensino superior completo representam apenas 4,2%.

O Caged também aponta a que 231 vagas foram preenchidas por estrangeiros no período. Entre os profissionais estão 69 haitianos, 68 cubanos, 64 venezuelanos, 12 paraguaios, 4 japoneses, 4 peruanos, 2 colombianos, 2 espanhóis, 1 angolano, 1 marroquino, 1 chinês, 1 português, 1 norte-americano e 1 uruguaio.

Na avaliação do economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), a região demonstra um desempenho positivo que reflete o otimismo do setor produtivo e a evolução do poder de compra local, que injeta novos recursos no mercado e estimula expansões estruturais. “Os dados seguem sendo muito positivos. Em geral, Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Ivaiporã seguem sendo protagonistas do crescimento do emprego na região”, destaca.

AGOSTO

A região fechou agosto com 334 vagas de emprego com carteira assinada, saldo puxado pela prestação de serviços, que criou 182 postos, seguida pela indústria, com 100. Os maiores saldos são de Arapongas (147), Apucarana (99) e São Pedro do Ivaí (57). Fecharam no negativo Faxinal (-47), Sabáudia (-42) e Jandaia do Sul (-14).