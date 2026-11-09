Mais de 80 empresários procuram crédito emergencial em Apucarana

A procura por informações e acesso às linhas de crédito do Programa Paraná Recupera Emergencial aumentou em 70% o movimento da Sala do Empreendedor de Apucarana. No primeiro dia de atendimento, nesta segunda-feira (9), foram registradas 82 propostas de empresários interessados em obter recursos para recuperar estabelecimentos, repor equipamentos e estoques danificados pelo temporal de 21 de setembro.

A iniciativa do Governo do Estado, operacionalizada pela Fomento Paraná, disponibiliza crédito de até R$ 20 mil, com juros zero para quem mantiver as parcelas em dia. O prefeito Rodolfo Mota destaca que Apucarana foi o primeiro município paranaense a aderir ao programa.

Segundo ele, a Sala do Empreendedor é a porta de entrada para os empresários que necessitam de recursos, inclusive para financiamentos de valores maiores. “É importante que os empresários procurem primeiro a Sala do Empreendedor e assinem a declaração de que foram atingidos pelo temporal. Para os valores de até R$ 20 mil, o atendimento é feito diretamente pela Prefeitura. Acima desse valor, até R$ 250 mil, o encaminhamento é realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana)”, explica o prefeito.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, informa que a linha de crédito chega em um momento importante, quando os empresários ainda estão trabalhando para recuperar os prejuízos provocados pelo temporal e, além da linha emergencial de até R$ 20 mil, também está disponível o Fomento Giro Fácil, destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões, com financiamentos de até R$ 250 mil e juros de 4,22% ao ano para pagamento em dia.

“É uma oportunidade para que empresas de diferentes portes possam reorganizar suas atividades e retomar plenamente o funcionamento. É importante, porém, que o empresário esteja atento à documentação exigida, especialmente à necessidade de apresentar um avalista, conforme as regras da Fomento Paraná. Nossa equipe está preparada para orientar os interessados e encaminhar os processos. O primeiro passo é procurar a Sala do Empreendedor, onde serão prestadas todas as informações necessárias”, orienta Neno Leiroz.