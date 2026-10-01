Mauá da Serra garante isenção parcial de pedágio na BR-376

Moradores que vivem na Serra do Cadeado, bairro rural de Mauá da Serra, foram contemplados com a isenção da tarifa de pedágio local. A medida entrou em vigor no ontem e terá validade inicial de um ano. O benefício garante aos motoristas cadastrados duas passagens diárias gratuitas, o que corresponde a um trajeto de ida e outro de volta na praça de cobrança, que funciona no sistema free flow. A medida, embora comemorada pela Prefeitura, não encerra a discussão.

Segundo o prefeito Giva Lopes, a medida é apenas parcial e não resolve o problema de toda a população do município. Segundo Giva, a Prefeitura já apresentou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) uma série de alternativas para reduzir os impactos da cobrança.

A principal proposta defendida pelo prefeito é a instalação de um pórtico validador na divisa entre Mauá da Serra e Ortigueira. A intenção é que moradores possam utilizar a rodovia para deslocamentos dentro do território municipal sem serem cobrados.

“O pórtico validador seria assim: o morador de Mauá da Serra só pagaria o pedágio se saísse realmente do município. Estando dentro do município de Mauá da Serra, não pagaria tarifa”, explicou Giva

Segundo ele, a medida seria mais abrangente do que a isenção atual. “Eu gostaria que o morador de Mauá da Serra e da Serra do Cadeado tivesse o direito de transitar livremente dentro do município. Então essa isenção que foi oferecida pela Motiva para a ANTT é meio que parcial. Ela só ajuda ali os moradores da Serra e não ajuda os moradores de Mauá”, declarou.

A proposta do pórtico já foi formalizada em ofício encaminhado à ANTT no dia 21 de agosto. No documento, o município afirma que a localização da praça de pedágio “dividiu territorialmente” a cidade e passou a impor cobrança a moradores que precisam acessar serviços básicos como unidades de saúde, bancos, repartições públicas, comércio, farmácias, escolas e outros serviços.

Além do pórtico, o município pediu que a ANTT avalie a possibilidade de realocar a praça de pedágio ou adotar outra solução tecnológica, tarifária ou operacional que reduza o impacto sobre os moradores.

Para Giva, a isenção concedida à Serra do Cadeado representa uma conquista, mas a mobilização precisa continuar. “Foi uma luta muito difícil, mas a gente ainda não parou”, afirmou o prefeito, que também atribuiu a conquista da isenção parcial à articulação dos deputados Arilson Chiorato (PT) e Do Carmo.

ISENÇÃO É VÁLIDA POR UM ANO

A isenção para os moradores da Serra do Cadeado terá validade inicial até 1º de outubro de 2027. Após esse período, os usuários precisarão renovar a solicitação para continuar recebendo o benefício. Em nota, a Motiva informou que mantém diálogo permanente com as comunidades e autoridades dos municípios onde atua. Em Mauá da Serra, a Concessionária vem realizando tratativas específicas com a Prefeitura e o Poder Concedente relacionadas aos moradores da Serra do Cadeado. Para esse público, mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone (11) 94144-7261.

