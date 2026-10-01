Queda de energia provoca morte de milhares de peixes em São João do Ivaí

O frigorífico Mais Fish, localizado no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí, está calculando prejuízos após a morte de milhares de peixes de seus tanques após a propriedade ficar cerca de 23 horas sem fornecimento regular de energia elétrica entre a última terça-feira (29) e quarta-feira (30). A falta de luz inoperou os equipamentos responsáveis pela oxigenação dos tanques, dizimando praticamente toda a produção de seis meses da companhia. Estimativa inicial é que entre 300 mil e 400 mil peixes tenham morrido.

Segundo informações da empresa, apesar dos esforços da equipe com a utilização de geradores e produtos paliativos, apenas a população de um tanque com peixes menores conseguiu ser preservada. Com cerca de 60 funcionários, a empresa produz, abate e processa peixes, atendendo a clientes de vários municípios do Paraná.

O valor exato do prejuízo ainda está sendo calculado. No momento, o trabalho no local está concentrado na retirada e na destinação correta das carcaças para evitar poluição ambiental, além da limpeza dos tanques. Segundo a empresa, a região sofre com constantes oscilações de energia.

A Copel informou em nota encaminhada à imprensa de São João do Ivaí que o desabastecimento foi provocado por um evento climático severo que atingiu a zona rural da cidade na tarde de terça-feira, causando o rompimento de cabos em áreas de difícil acesso. A concessionária destacou que precisou mobilizar cinco equipes de técnicos e eletricistas para atuar na reconstrução dos trechos da rede que atende a propriedade, com o serviço sendo restabelecido apenas na manhã de quarta-feira.