Moradores pedem lombada após colisão em cruzamento

Um acidente envolvendo um Ford Ka e uma caminhonete Ram, registrado nesta segunda-feira (5), voltou a expor o perigo de um cruzamento na Vila Formosa, em Apucarana. A colisão ocorreu na esquina das ruas Rua Marcel Cassandre e Rua Uirapuru e, apesar dos danos materiais consideráveis, não deixou vítimas em estado grave. Equipes do Samu e do Siate foram acionadas para a ocorrência e prestaram atendimento a uma das motoristas envolvidas, que sofreu uma crise de ansiedade após o susto.

O episódio reforçou o temor de quem vive e transita pela região, como o morador Nelson Harger, que reside no bairro há 31 anos. Segundo ele, as colisões se intensificaram recentemente, com o registro de ao menos dois acidentes graves em menos de seis meses. “Esse agora foi questão de um segundo. Se a moça tivesse um segundo adiantada, a caminhonete bateria na porta dela e teria falecido”, relata

Segundo ele, a principal demanda da comunidade é a adoção de medidas preventivas, como a instalação de uma lombada elevada, para garantir a segurança viária de condutores e pedestres. “Precisa ter uma ação aqui para evitar acidentes, porque está muito perigosa essa esquina Não pode isso aqui continuar do jeito que está”, alerta o morador.

SEGTRAN

O secretário de Segurança e Trânsito (Segtran) de Apucarana, Almir Antônio de Freitas, destaca que acidentes acontecem por toda cidade e que a secretaria sempre prioriza a segurança no trânsito, mas o respeito às leis e normas vigentes mais a atenção dos motoristas diminui e muito o risco de acidentes. “Um acidente deve ser analisado em todo seu contexto, são vários os motivos que podem causar um acidente, não podemos atribuir de imediato que seja problemas na via”, comenta.