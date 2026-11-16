O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana reúne 58 estudantes estrangeiros de 12 países, segundo levantamento com base nos registros da rede estadual. O Haiti é o país de origem do maior grupo, com 14 alunos, seguido pela Venezuela, com 12, e por Cuba, com 10. Juntos, os três países respondem por 36 estudantes, o equivalente a 62% do total regional.

Na sequência, aparecem o Paraguai, com 6 alunos, e o Japão, com 5. A Bolívia, a Palestina, o Reino Unido e a Síria têm 2 estudantes cada. Angola, a Bélgica e Portugal têm 1 aluno cada.

Esses alunos estudam em escolas de Apucarana, Arapongas, Cambira, Faxinal e Sabáudia, conforme o levantamento.

A origem mais frequente dos estudantes estrangeiros muda de um núcleo para outro. Enquanto o Haiti lidera no NRE de Apucarana, o Paraguai tem o maior grupo no NRE de Ivaiporã, segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). Os haitianos também predominam no núcleo de Toledo, e os cubanos são maioria entre os estrangeiros no de Jacarezinho.

No Paraná, a rede estadual atende 21.388 estudantes estrangeiros de 78 nacionalidades em 1.162 escolas de 242 municípios. Eles representam 2,1% dos alunos da rede. A Venezuela lidera o levantamento estadual, com 12.579 estudantes, cerca de 59% do total. O Haiti, com 3.087, e Cuba, com 2.676, vêm na sequência.

Segundo a Seed-PR, as equipes escolares orientam os estudantes estrangeiros sobre a rotina das aulas, os materiais e o uso das ferramentas digitais. A rede também oferece gratuitamente o curso de Português para Falantes de Outras Línguas, que em 2026 reúne 1.564 inscritos em 40 instituições de 22 municípios paranaenses.

Os dados ganham destaque hoje, dia 17 de novembro, quando é celebrado o Dia Internacional do Estudante.