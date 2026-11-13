Polícia Civil usa inteligência artificial para localizar agressores de mulheres no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez em outubro, com apoio da plataforma de inteligência artificial (IA) das forças de segurança, 42 prisões de procurados por crimes sexuais, violência doméstica e feminicídio, mais de uma por dia. O número representa uma em cada quatro prisões por mandado desses crimes registradas pela instituição no mês.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, deixa um recado aos procurados por esses crimes. “No Paraná, quem comete crime contra a mulher e foge da Justiça vai ser encontrado. A inteligência artificial mostra o caminho, e nossos policiais fazem a prisão. Proteger as mulheres é prioridade, e não vamos parar”, afirma o secretário.

A plataforma monitora e identifica veículos, e os policiais a consultam em busca de informações que ajudem a encontrar procurados. Desde maio, a ferramenta também está integrada ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne os mandados de prisão expedidos pela Justiça em todo o país. Com a integração, as informações sobre mandados em aberto passaram a estar disponíveis na plataforma, junto com as de veículos, o que ampliou o uso da ferramenta na busca por procurados.

Até abril, nenhuma prisão desses crimes feita pela Polícia Civil tinha apoio da ferramenta. Depois da integração, os números de prisões passaram a crescer. Foram 4 em maio, 18 em junho, 12 em julho, 19 em agosto, 37 em setembro e 42 em outubro, número mais de dez vezes maior que o do primeiro mês. Em outubro, a PCPR registrou 155 prisões por mandado de procurados por esses crimes, e a ferramenta apoiou 42 delas. Em maio, a participação era de 2%.

CURITIBA - Em 29 de outubro, a PCPR prendeu em Curitiba um homem de 37 anos condenado a 16 anos de prisão pela Justiça no Interior do Estado por estupro de vulnerável. A plataforma apontou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Para chegar até ele, os investigadores cruzaram informações em outros sistemas policiais e descobriram onde trabalhava. O homem foi preso durante o expediente, numa oficina mecânica da Capital, e depois encaminhado ao sistema prisional.