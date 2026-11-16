A Prefeitura de Apucarana divulgou ontem o número de inscrições homologadas para o concurso público do município. Ao todo, são 3.599 candidatos que vão disputar nove vagas imediatas em sete cargos de níveis médio, técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva.

Os candidatos inscritos devem ficar atentos aos próximos prazos. O primeiro é conferir se o nome consta na lista de inscrições homologadas. Quem teve a inscrição indeferida tem dois dias úteis — hoje e amanhã (17 e 18 de novembro) — para apresentar recurso.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Pública, a seleção contempla seis cargos de nível superior e um de nível médio/técnico. A lista das inscrições deferidas está no edital de homologação publicado e pode ser consultada no site www.concursosfau.com.br. O certame é organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste (FAU/Unicentro).

O cargo com a maior procura foi o de agente fiscal, com 2.006 inscrições. Em seguida, vêm procurador jurídico, com 660 inscritos, administrador (361), engenheiro civil (168), arquiteto (163), veterinário (134) e economista (107).

A remuneração inicial bruta varia de R$ 5.415,55, para agente fiscal a R$ 16.381,41 para procurador jurídico. Administrador e economista são cargos inéditos na estrutura da Prefeitura. O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, prorrogável por igual período.

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) destaca que o concurso representa uma oportunidade de fortalecer as equipes municipais e ampliar a capacidade de atendimento à população. “Temos servidores que há muitos anos se dedicam à nossa cidade, mas há áreas em que precisamos de mais profissionais para atender às demandas. O concurso vem para reforçar essas equipes e permitir que a Prefeitura amplie sua capacidade de trabalho, melhorando os serviços prestados aos apucaranenses”, ressalta.

PRAZO PARA RECURSOS COMEÇA HOJE

A presidente da Comissão Especial de Concurso, Grasiele Cristiane de Oliveira, orienta quem teve a inscrição indeferida a entrar com recurso dentro do prazo de dois dias úteis. O pedido deve ser feito em formulário próprio, no endereço www.concursosfau.com.br/areadocandidato, das 9h desta terça-feira (17/11) até as 23h59 de quarta-feira (18/11), no horário de Brasília.

Entre as inscrições deferidas, de acordo com a presidente da comissão, 307 tiveram isenção da taxa de inscrição, 86 foram feitas para afrodescendentes e 22 pediram condição especial para fazer a prova. Os horários e locais das provas serão divulgados em 2 de dezembro, no Cartão de Informação do Candidato, que deve ser impresso no site da FAU a partir das 18h desse dia.