Previsão de temporais e filas colocam Justiça Eleitoral em alerta para pleito de domingo

As condições climáticas previstas para o dia do pleito - o avanço de uma frente fria coloca praticamente todo estado com possibilidade de chuvas forte no domingo – também colocam em alerta a Justiça Eleitoral. Segundo o juiz eleitoral da Comarca de Apucarana, Laércio Franco Junior, há uma apreensão de que as condições climáticas possam elevar o número de abstenções. Diante do cenário, o juiz garante que o órgão monitora a situação.

“A gente está apreensivo, também em razão do que ocorreu, mas preparados para acionar as autoridades em caso de necessidade para solucionar problemas pontuais. Hoje temos a segurança de que todos os locais de votação estão aptos a receber os trabalhos”, ressalta.

Além do clima, o tempo de permanência na cabine de votação é um ponto de atenção. Como os eleitores precisam escolher candidatos para seis cargos públicos, outra preocupação da Justiça Eleitoral é a demora e a formação de filas. O magistrado recomenda que a população confira o local de votação com antecedência e leve os números de seus candidatos anotados.

“A nossa principal apreensão hoje é com a quantidade de votos que cada eleitor terá que fazer, o que pode atrasar ou gerar filas. Por isso, a nossa recomendação é que as pessoas já preparem a famosa colinha”, orienta o juiz. O horário de encerramento da votação está mantido para as 17 horas, com garantia de atendimento a todos os eleitores que estiverem na fila.

Para o andamento do pleito, um esquema de segurança foi definido em reunião com a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Ministério Público Eleitoral. O objetivo da operação é assegurar o trabalho dos mesários e a liberdade de voto nos municípios da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana que também atende Novo Itacolomi e Cambira. A estratégia tem foco na prevenção de ilícitos eleitorais e na eventual repressão e punição de crimes.