Quase 350 mil eleitores vão às urnas na região neste domingo

Quase 350 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste domingo (4) na região. Em números exatos são 349.411 eleitores nas oito comarcas eleitorais do Vale do Ivaí mais Arapongas, que totalizam 28 municípios, onde estão instaladas 1.104 seções e 164 locais de votação.

Em todo Paraná, segundo o portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 8,6 milhões eleitores aptos a votar nas Eleições Gerais deste ano. Para cerca de 1.119.895 eleitores (13% do eleitorado), o voto é facultativo. Já o Brasil chega às Eleições 2026 com 158,7 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar.

Entre as oito comarcas eleitorais da região: Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Faxinal, Grandes Rios e São João do Ivaí, os dois maiores colégios eleitorais são Apucarana, município que concentram mais de 94 mil eleitores aptos e Arapongas, que soma mais de 84 mil eleitores. O terceiro maior colégio eleitoral da região é Ivaiporã, com mais de 24 mil eleitores (ver grafo nesta página).

Em todo Paraná são 30.174 urnas eletrônicas, 2.841 de contingência e 27.333 que serão distribuídas em Seções Eleitorais de 4.841 locais de votação.

SEIS CARGOS

Nestas eleições, os eleitores vão votar para seis cargos. A votação ocorre nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da república. A inclusão de mais um candidato na ordem – nas últimas eleições gerais de 2022 o Paraná elegeu apenas um senador- pode gerar maior demora nos locais de votação. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve os números anotados. A ‘colinha’ deve ser em papel, tendo em vista que o uso de celulares é proibido na cabine de votação.

A previsão de tempo chuvoso em boa parte do estado, incluindo na região de Apucarana também é acompanhada de perto pela Justiça Eleitoral. As condições climáticas desfavoráveis podem elevar o número de eleitores faltosos e impactar no tempo de apuração.

Neste pleito são treze candidatos à presidência, dois a menos que no pleito de 2022.

MAIS DE MIL

O estado registrou 1.088 candidaturas, 8 para governador e vice-governador, 9 para senador, 10 para 1º suplente, 10 para 2º suplente, 426 para deputado federal e 617 para deputado estadual. Destes, 374 se declaram como pertencentes ao gênero feminino (34% das candidaturas) e 714 pertencentes ao gênero masculino (66% das candidaturas). A maioria (610, ou 56%) tem entre 40 e 59 anos.