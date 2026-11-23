Com promoções nas vitrines e na tela do celular, a Black Friday exige atenção de quem vai às compras. Para ajudar a população a aproveitar os descontos sem prejuízo, o Procon de Apucarana reuniu orientações para as compras nas lojas da cidade e especialmente no ambiente virtual, onde as fraudes costumam se esconder atrás de ofertas fora da realidade.

A diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, afirma que o primeiro passo para uma compra segura é comparar os valores e verificar se o desconto anunciado realmente compensa ou se é muito exagerado, fora dos padrões. Nas lojas físicas, o consumidor deve observar as formas de pagamento, os juros nas compras parceladas e a política de troca de cada estabelecimento

Também é importante guardar notas fiscais e comprovantes. Silvana lembra que uma das dúvidas mais frequentes envolve o direito de arrependimento. “Muita gente acredita que pode comprar um produto na loja física e devolvê-lo em até sete dias simplesmente porque mudou de ideia. Mas esse direito vale para compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone”, esclarece. A Black Friday será realizada oficialmente nesta sexta-feira (27).