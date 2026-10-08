Procon de Apucarana orienta para compras do Dia das Crianças

Com a proximidade do Dia das Crianças, a ser celebrado nesta próxima segunda-feira (12), o Procon Apucarana emitiu nessa semana orientações para que os consumidores adotem alguns cuidados extras antes de comprar os presentes, evitando prejuízos, golpes e problemas relacionados à aquisição de produtos.

Entre as principais recomendações está a compra presencial, com valorização do comércio local. “Além de contribuir para o fortalecimento da economia de Apucarana e para a geração de emprego e renda, comprar nos estabelecimentos da cidade permite ao consumidor conhecer o produto, esclarecer dúvidas diretamente com o fornecedor e ter maior facilidade para buscar atendimento caso ocorra algum problema”, considera a advogada Silvana Verona, diretora do Procon Apucarana.

Antes de fechar a compra, ela ressalta que o consumidor deve pesquisar e comparar preços. “É muito comum o mesmo produto apresentar diferenças consideráveis de preços, por isso, para quem quer realmente economizar, é fundamental fazer uma busca de preços em dois ou mais estabelecimentos”, destaca Silvana.

Para quem já optou ou vai optar pela compra online, a diretora do Procon Apucarana alerta para o crescimento de golpes e fraudes praticados por meio de plataformas virtuais, redes sociais, anúncios patrocinados e páginas falsas. “Antes de realizar qualquer pagamento, é fundamental verificar cuidadosamente de quem o consumidor está comprando. A orientação é buscar informações sobre a empresa, conferir seus canais oficiais de atendimento, endereço, CNPJ e reputação, além de verificar se o site ou perfil utilizado corresponde realmente ao fornecedor”, orienta. De acordo com Silvana Verona, o consumidor não deve se deixar levar apenas por uma oferta aparentemente vantajosa. “É preciso verificar quem está vendendo, pesquisar a reputação da empresa e confirmar se o endereço eletrônico é realmente oficial antes de fornecer dados ou realizar qualquer pagamento”, ressalta.

O órgão recomenda ainda que os consumidores desconfiem de preços muito abaixo dos praticados no mercado, ofertas recebidas por links desconhecidos, perfis sem informações suficientes e solicitações de pagamento para contas de terceiros ou pessoas físicas. “Também é importante guardar todos os documentos relacionados à compra, como comprovante de pagamento, nota fiscal, pedido, anúncio, conversas com o fornecedor e demais informações da oferta. Esses registros podem ser fundamentais caso seja necessário buscar atendimento ou formalizar uma reclamação”, conclui a diretora municipal do órgão de defesa e proteção do consumidor.