Programa Bons Olhos entrega 106 óculos em Cambira

A Prefeitura de Cambira realizou nesta sexta-feira (13), a entrega de 106 óculos por meio do Programa Bons Olhos, iniciativa voltada ao cuidado com a saúde visual de crianças e adolescentes do município. Ao longo do projeto, foram realizadas 804 triagens, das quais 135 estudantes foram encaminhadas para consulta com especialista. Após as avaliações e identificação da necessidade de correção visual, 106 beneficiários receberam seus óculos nesta etapa.

A entrega contou com a presença da prefeita Ana Lúcia de Oliveira, de representantes do programa e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF). A iniciativa é financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

O programa contribui diretamente para a qualidade de vida e para o desempenho escolar das crianças e adolescentes, já que dificuldades visuais podem interferir na aprendizagem, na leitura e nas atividades do dia a dia.

A prefeita Ana Lúcia destacou o impacto positivo na vida das famílias beneficiadas. “Estamos proporcionando melhores condições para que nossas crianças e adolescentes possam enxergar melhor, aprender melhor e desenvolver todo o seu potencial. É uma ação que faz diferença na vida das famílias e mostra a importância das parcerias e dos investimentos voltados ao cuidado com nossas crianças. Ficamos muito felizes em ver esse resultado chegando a quem realmente precisa”, afirmou a prefeita.