Providência concluiu transferência de pacientes para nova maternidade

O Hospital da Providência concluiu na manhã de ontem a transferência de 60 pacientes, sendo 20 crianças e 40 mães, para a sua nova estrutura materno-infantil em Apucarana. Com a mudança, o hospital já passa a oferecer todos os atendimentos direcionados a esse público no novo espaço, unificando atendimento materno infantil em um mesmo prédio.

Para garantir a segurança e a agilidade no deslocamento dos pacientes internados, daqueles em atendimento ambulatorial e também na mudança dos equipamentos médicos, foi montada uma complexa operação logística. A nova maternidade, entregue na semana passada e construída nos andares superiores do hospital, na Rua Rio Branco, fica localizada a uma quadra e meia de onde o serviço vinha sendo prestado, em um imóvel locado pela Prefeitura, na mesma rua.

A força-tarefa mobilizou de forma integrada as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros por meio do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), da concessionária Motiva Paraná, além do setor de trânsito do município e da empresa Transapucarana, que fez o transporte de equipamentos.

Entregue oficialmente na última quarta-feira (16) com a presença do governador Ratinho Jr., após investimentos de R$ 34 milhões, a nova maternidade ampliou a capacidade de atendimento materno infantil para 157 leitos. A Ala Materno-Infantil é o único serviço da região habilitado para o atendimento terciário a gestações de alto risco.

Anualmente, a maternidade do Hospital da Providência registra mais de 29 mil atendimentos, 7.134 internações e cerca de 2.900 partos, sendo a grande maioria realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A direção do Hospital da Providência avaliou a transição como um sucesso e destacou que o trabalho conjunto e o comprometimento de cada equipe foram essenciais para que tudo ocorresse de forma organizada e tranquila.

“A direção do Hospital da Providência agradece a todos os profissionais e instituições e ao prefeito Rodolfo Mota e equipe que se envolveram na operação e contribuíram para que a transferência fosse realizada de forma organizada, segura e tranquila, O trabalho conjunto e o comprometimento de cada equipe foram essenciais para o sucesso dessa importante etapa”, comentou a direção do hospital, em nota divulgada à imprensa.