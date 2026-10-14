Represa do Schmidt transborda e rua é interditada na zona norte de Apucarana

A passagem pela represa do Schmidt, na Avenida Rafael Sorpile, zona norte Apucarana, foi interditada no início da tarde desta quarta-feira (14) por agentes de trânsito do município após o transbordamento provocado pelas chuvas. A informação foi confirmada pelo secretário Mateus Franciscon Fernandes, que afirmou que o bloqueio foi adotado para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.

Segundo Franciscon, uma análise das condições da estrutura não apontou perigo envolvendo a barragem.

“A estrutura da barragem não foi prejudicada, é claro que não é o melhor cenário a água passar por cima da rua, mas estamos fechando o acesso para evitar riscos envolvendo os motoristas”, comentou.

Segundo o secretário, além do excesso de chuvas, uma obstrução do ladrão – saída de água que mantém o nível da represa – é avaliada. “Provavelmente, como já ocorreu em outras represas deve estar obstruído o local onde a água extravasa. As equipes da Secretaria de Serviços Públicas já atuam nessa desobstrução visando a normalização do nível da água”, comenta.

Com a passagem interditada pelos agentes de trânsito, os motoristas devem utilizar rotas alternativas.

MÉDIA HISTÓRICA

Apucarana superou a média histórica de precipitação para outubro em apenas 13 dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica da cidade registrou 178 milímetros até a tarde desta terça-feira (13), enquanto a média para todo o mês é de 172,9 milímetros.

O acumulado equivale a aproximadamente 103% da média histórica de outubro. (REPORTAGEM)