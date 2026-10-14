Acidentes simultâneos deixam quatro feridos na BR-369 em Arapongas

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em dois acidentes registrados na manhã de ontem, na BR-369, em Arapongas. As duas ocorrências aconteceram de forma simultânea, por volta das 7h30, na região do Distrito de Aricanduva, em trecho de intensa neblina. Esse é o terceiro acidente registrado em apenas uma semana na mesma localidade.

O acidente com maior número de vítimas envolveu quatro veículos nas proximidades da empresa Nortox e deixou três pessoas feridas após um motociclista bater na traseira de um caminhão-tanque e cair na pista. Na tentativa de evitar o atropelamento, a motorista de um Fiat Palio freou bruscamente, mas o condutor de um Toyota Corolla que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo.

O Corolla colidiu contra o Palio e acabou passando por cima do motociclista que estava caído no asfalto. O resgate exigiu uma operação conjunta entre as equipes. O motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a condutora do Palio por militares do Exército e o motorista do Corolla por socorristas da concessionária Motiva Paraná.

Praticamente no mesmo horário, outro acidente foi registrado nas proximidades do Distrito de Aricanduva, no acesso ao retorno para Apucarana. Sob a mesma condição de neblina, um Chevrolet Cruze bateu contra um caminhão, deixando o carro de passeio bastante destruído. O motorista do automóvel, de 33 anos, foi socorrido no local pelas equipes da concessionária, enquanto o condutor do caminhão saiu ileso. As duas ocorrências geraram um grande congestionamento na pista sentido Apucarana.

Na terça-feira da semana passada (6), o mesmo trecho registrou um engavetamento envolvendo seis veículos. O acidente interditou totalmente as faixas da BR-369 no sentido Arapongas, no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox. A sequência de batidas ocorreu quando uma carreta cruzou a rodovia, envolvendo outro caminhão que chegou a rodar na pista e quatro carros de passeio. Apesar do impacto e do grande número de veículos, apenas o motorista de um Volkswagen Gol, de 27 anos, ficou ferido.