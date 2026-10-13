Copel ajudou a derrotar Ratinho

Parte da derrota do candidato ao governo do Estado apoiado pelo governador Ratinho Junior deve ser debitada à atual diretoria da Copel, pela ineficiência da empresa e as constantes quedas de energia no Paraná todo. São incontáveis os prejuízos causados pela falta de energia elétrica na cidade e no campo. Nunca antes na história do Paraná se viu uma Copel tão ineficiente como se tem visto nos últimos tempos, principalmente após a privatização de parte de suas ações. No entanto, não se pode atribuir apenas à venda de ações por parte do governo do Estado, até porque a diretoria é a mesma há muitos anos. Toda ela nomeada pelo governador Ratinho Junior. O descaso com o consumidor, seja pessoa jurídica ou pessoa física, com certeza influenciou boa parte do eleitorado na hora de depositar o voto nas urnas. Quem perdeu esses votos, a bem da verdade, foi o candidato de Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex. Melhor para o senador Sergio Moro (PL), que se elegeu governador no primeiro turno e já anunciou que mexer na Copel é uma de suas prioridades. Ratinho Junior, que passou a mão na cabeça da atual diretoria, acabou sofrendo as consequências na eleição.

Reverter prejuízo

Prefeitos de cidades importantes do Paraná que apoiaram o candidato derrotado ao governo do Estado, Sandro Alex, fizeram questão de participar nesta terça-feira do jantar de adesão organizado pelo governador eleito Sérgio Moro em prol da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Foi a maneira que esses prefeitos encontraram de se aproximar de Moro, usando como motivo o apoio a Bolsonaro. E assim caminha a humanidade.

Audiência pública

Para debater a proposta do arquiteto Leonardo Britici sobre a abertura de parte da Praça do Redondo, a Câmara Municipal de Apucarana poderá convocar uma audiência pública para ouvir técnicos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, comerciantes e lideranças da cidade para entender o que a população pensa sobre a ideia. Ainda não se tem data marcada pelo presidente da Casa, vereador Danylo Acioli. Mas deve acontecer em breve.

Eleição da mesa

A propósito da Câmara Municipal de Apucarana, ainda não está definida a data da nova eleição da mesa executiva. O que se sabe é que a escolha dos novos dirigentes do legislativo local deve acontecer antes do recesso legislativo, previsto para a segunda quinzena de dezembro. Os novos membros da mesa executiva, incluindo o presidente eleito, devem tomar posse no início de 2027, segundo prevê o regimento interno.

Shopping de Arapongas

A cidade de Arapongas ainda não tem um shopping center para chamar de seu, mas a rede de Lojas Havan tem suprido essa carência, tal o movimento que registra com consumidores de várias cidades da região, incluindo Apucarana. Para deleite do araponguense, a antiga Expoara, um enorme pavilhão, está prestes a ser transformada em um outlet com grifes famosas e uma grande praça de alimentação. Vai atrair muita gente.

Cobras deputados

As lideranças políticas e empresariais de Apucarana, a partir de 2027, precisam cobrar com firmeza os deputados estaduais e federais que obtiveram grande votação na cidade, para que retribuam os votos auferidos do apucaranense. E nada de achar que viaturas suprem essa necessidade, até porque viaturas vêm por gravidade, independentemente de deputado estadual e deputado federal. Apucarana precisa de grandes recursos para grandes obras.