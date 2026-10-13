Jandaia entrega chaves da casa própria para 75 famílias

Setenta e cinco famílias de Jandaia do Sul vão receber amanhã (15) as chaves do Residencial Jardim das Oliveiras. O residencial integra as ações do programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova, desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado do Paraná e o município. O empreendimento do município foi o primeiro a ser lançado pelo programa estadual.

A solenidade está marcada para as 15 horas, na Associação dos Servidores Municipais de Jandaia do Sul (ASSEM), localizada na Rua Plácido Caldas. O projeto faz parte da política habitacional voltada à realocação de famílias que vivem em áreas de risco e vulnerabilidade social. Boa parte das unidades vai beneficiar moradores da Vila Santo Antônio, que residem em região considerada área de risco, dada a proximidade com o manancial que abastece a cidade.

As obras do residencial tiveram início em 2021, mas foram paralisadas devido a problemas com a antiga construtora responsável pelo projeto. Após o processo de desligamento da empresa, houve dificuldade em realizar uma nova licitação para finalização das casas.

Em setembro de 2025, foi anunciada a retomada dos trabalhos, após a assinatura de um contrato entre a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a construtora Claudiney Soares da Rocha e Companhia Limitada, no valor de R$ 8,7 milhões.

Segundo o prefeito Ditão Pupio, a entrega das chaves representa uma nova etapa para as famílias beneficiadas, que passam a ter acesso às suas moradias. “A solenidade desta quinta-feira marca um momento importante para o município e para os contemplados pelo programa”, disse.