Segtran instala lombada para controlar tráfego na rua José Francisco Pereira

A Rua José Francisco Ferreira, na região do Edifício Brisas, no Jardim Vale do Sol, em Apucarana, foi bloqueada na tarde de ontem para instalação de uma lombada. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), a instalação do dispositivo atende a um pedido de moradores.

A lombada foi instalada nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani, que é uma importante via de ligação entre o centro e a região norte da cidade. Segundo a Segtran, moradores relatam dificuldades para entrar e sair dos estacionamentos dos prédios da região devido ao fluxo e à velocidade dos veículos. Além do Brisas, há outros edifícios residenciais menores no trecho, além de um condomínio fechado.

“São inúmeros pedidos por causa da velocidade de quem desce a via para acessar a Rua Deolindo Massambani”, afirma o secretário Almir Antonio de Freitas.

Ele também atribuiu a intervenção ao histórico de acidentes no trecho. “É um ponto com muitos acidentes por ser um entroncamento de vias. Então, a diminuição de velocidade é necessária”, declarou.

Outra mudança anunciada é a retirada de uma lombada nas proximidades. “Acima do pontilhão, existe um quebra-mola e uma faixa elevada. Esse quebra-molas será retirado”, informou. Ele explica que a lombada busca reduzir a velocidade dos veículos, enquanto a faixa elevada atende à travessia de pedestres.