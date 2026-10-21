CIDADES

min de leitura - #

Segtran instala lombada para controlar tráfego na rua José Francisco Pereira

Diagramação02

| Edição de 21 de outubro de 2026 | Atualizado em 21 de outubro de 2026
Operários da Prefeitura trabalham na sinalização de lombada
Operários da Prefeitura trabalham na sinalização de lombada

Fique por dentro do que acontece em Apucarana, Arapongas e região, assine a Tribuna do Norte.

A Rua José Francisco Ferreira, na região do Edifício Brisas, no Jardim Vale do Sol, em Apucarana, foi bloqueada na tarde de ontem para instalação de uma lombada. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), a instalação do dispositivo atende a um pedido de moradores. 

A lombada foi instalada nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani, que é uma importante via de ligação entre o centro e a região norte da cidade. Segundo a Segtran, moradores relatam dificuldades para entrar e sair dos estacionamentos dos prédios da região devido ao fluxo e à velocidade dos veículos. Além do Brisas, há outros edifícios residenciais menores no trecho, além de um condomínio fechado.

“São inúmeros pedidos por causa da velocidade de quem desce a via para acessar a Rua Deolindo Massambani”, afirma o secretário Almir Antonio de Freitas.

Ele também atribuiu a intervenção ao histórico de acidentes no trecho. “É um ponto com muitos acidentes por ser um entroncamento de vias. Então, a diminuição de velocidade é necessária”, declarou.

Outra mudança anunciada é a retirada de uma lombada nas proximidades. “Acima do pontilhão, existe um quebra-mola e uma faixa elevada. Esse quebra-molas será retirado”, informou. Ele explica que a lombada busca reduzir a velocidade dos veículos, enquanto a faixa elevada atende à travessia de pedestres.