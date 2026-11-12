Ancelotti esboça Seleção com Rayan no meio para enfrentar o Japão

O técnico Carlo Ancelotti comandou ontem o primeiro treinamento com o elenco completo da Seleção Brasileira no Estádio Jalan Besar, em Singapura, e começou a desenhar a equipe titular para o amistoso contra o Japão, marcado para o próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional.

Na atividade, o treinador italiano manteve o trio ofensivo formado por Estêvão, Raphinha e Vini Jr., escalou o meio-campo com Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan, e promoveu observações na lateral esquerda, setor que ainda apresenta indefinição entre Douglas Santos e Carlos Augusto.

A principal novidade do coletivo foi a integração de Bruno Guimarães. Após passar os três primeiros dias de preparação em Singapura realizando trabalhos específicos de controle de carga, o volante do Arsenal participou normalmente da movimentação com o restante do grupo. Inicialmente, o meio-campista teve a companhia de Andrey Santos na contenção, mas Ancelotti também aproveitou a sessão para testar João Gomes e Marlon Gomes na mesma faixa do campo. Mais adiantado, Rayan foi posicionado de forma centralizada na estrutura tática em 4-3-3.

No sistema defensivo, a dúvida concentra-se no lado esquerdo. Titular na atividade da última quarta-feira (11), Douglas Santos iniciou o trabalho de ontem entre os reservas e entrou apenas no decorrer do treino, dando espaço para Carlos Augusto ser observado. No gol, a tendência é que Pedro Morisco seja confirmado entre os onze iniciais, formando a provável escalação do Brasil com Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vini Jr.

A preparação em solo asiático faz parte da agenda de compromissos da equipe nacional neste mês. Depois de encarar a seleção japonesa no fim de semana, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), novamente no Estádio Nacional, para disputar um confronto inédito contra a seleção de Singapura.

CAPITÃO

Raphinha será o capitão da seleção brasileira contra o Japão. Na ausência de Marquinhos, Carlo Ancelotti decidiu seguir a hierarquia indicada na última Data Fifa e passar para o camisa 10 a braçadeira na partida do próximo sábado, em Singapura.

A comissão técnica chegou a avaliar um rodízio entre os líderes já estabelecidos pelo italiano, entre Bruno Guimarães, Vini Júnior e Gabriel Magalhães, mas optou por manter o jogador do Barcelona. Em uma ordem pré-estabelecida internamente, o volante do Arsenal vem na sequência quando Raphinha não estiver em campo.

Marquinhos é o titular da função, mas não foi convocado por conta de uma lesão muscular sofrida com a camisa do PSG no duelo com o Barcelona, pela Champions. A escolha pelo camisa 10 passa pela postura internamente no ambiente da Seleção e também um reconhecimento ao papel de capitão que ele exerce no Barcelona.