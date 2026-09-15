Corinthians recebe o Estudiantes por vaga na semi da Libertadores

Pressionado por uma sequência amarga de cinco jogos sem vencer — somando quatro derrotas e um empate entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores —, o Corinthians entra em campo hoje, às 21h30, na Neo Química Arena, para decidir o seu futuro na temporada. No duelo de volta das quartas de final contra o Estudiantes, a equipe comandada por Fernando Diniz aposta na força de sua torcida e no retorno de peças valiosas para tentar espantar a crise e carimbar o passaporte para as semifinais do torneio continental.

Dentro das quatro linhas, a grande novidade deve ser o retorno do meio-campista André Luiz. O jovem de 20 anos evoluiu bem na recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e participou da maior parte das atividades com o grupo no CT Joaquim Grava. Sem atuar desde o início do mês, quando defendeu o clube na vitória sobre o Internacional pela Copa do Brasil, a promessa corintiana é vista como peça fundamental para dar dinamismo ao setor. Com 34 jogos no ano — sendo 29 como titular —, cinco gols e duas assistências, a presença do garoto devolve equilíbrio a um meio-campo que sofreu com oscilações nos últimos compromissos.

Se em campo o time ganha opções, nas arquibancadas a pressão sobre os argentinos promete ser histórica. O Corinthians costurou um acordo excepcional com órgãos competentes e com a Polícia Militar para liberar 1.537 lugares adicionais no Setor Sul da Neo Química Arena exclusivamente para esta decisão. A expectativa é que a “Casa do Povo” registre seu recorde absoluto de público na temporada, superando a marca de 47.099 pagantes alcançada no clássico contra o Santos pelo Brasileirão.

A iniciativa serve também como teste para a diretoria alvinegra, que estuda um projeto de ampliação definitiva do estádio em cerca de 12 mil assentos para atender à massiva demanda fiel. Em uma noite onde não há margem para erro, o Alvinegro junta o retorno de suas peças ao alçapão lotado para transformar a pressão em classificação.