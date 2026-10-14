Flamengo e Estudiantes iniciam duelo por vaga na final da Libertadores

Flamengo e Estudiantes começam hoje, às 21h30, a disputar uma vaga na final da Libertadores no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Os clubes voltam a se enfrentar após dois encontros na fase de grupos desta edição. Na oportunidade, os times empataram em La Plata, e o Flamengo venceu no Maracanã. A equipe brasileira terminou na liderança do Grupo A, com 16 pontos, seguida pelos argentinos, com nove.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chega ao confronto após vencer o Fluminense no domingo (11). A equipe acumula sete partidas sem derrota, com seis vitórias e um empate.

O técnico Leonardo Jardim terá cinco desfalques nesta noite. Arrascaeta se recupera de cirurgia no punho, enquanto Danilo passou por uma operação na mandíbula após um choque com o goleiro Fábio no clássico. Jorginho está suspenso pela expulsão no jogo de volta das quartas de final. Ayrton Lucas e Evertton Araújo também estão fora. Lucas Paquetá deve ocupar a vaga de Arrascaeta, e Saul é o provável substituto de Jorginho.

O goleiro Rossi é uma das armas do time brasileiro caso a decisão vá para as cobranças de pênaltis. “Eu pessoalmente tenho muita confiança quando tem disputa de pênalti. Me sinto confortável em uma situação assim em todas as disputas que tivemos. Acabamos sendo campeões do Carioca, teve ano passado com o Estudiantes, tivemos a disputa com o PSG na final que eu peguei um pênalti ainda. Mas isso aí tem o goleiro do outro lado, os batedores. É um conjunto de situações. Em uma disputa de pênaltis, quem tem mais a perder é sempre o goleiro. Graças ao estudo que tínhamos dos pênaltis fizemos um bom trabalho”, disse o goleiro Rossi.

O Flamengo deve jogar com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saul e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

No Estudiantes, o técnico Alexandre Medina conta com o retorno de Marcos Rojo, mas não terá os defensores Tomás Palacios e Leandro González Pirez, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O time argentino, que eliminou o Corinthians nas quartas de final, ocupa a nona posição do Clausura. No primeiro semestre, terminou na liderança do Grupo A do Apertura.

O Estudiantes, do técnico Alexandre Medina, deve atuar com Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.