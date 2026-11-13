Ginásio Lagoão faz 50 anos e recebe reforma de R$ 1,5 mi

O Ginásio Lagoão completa 50 anos de inauguração nesta sexta-feira (13), em Apucarana. Entregue em 13 de novembro de 1976, na gestão do prefeito Luiz Antônio Biacchi, a praça esportiva deve ser reinaugurada ainda neste mês após uma reforma orçada em R$ 1,5 milhão. Ícone do esporte apucaranense, o espaço recebeu ao longo das últimas cinco décadas competições estaduais e nacionais, shows e eventos religiosos, além de servir de local de treino para gerações de atletas da cidade.

O complexo esportivo passa por reformas desde o começo do ano. Segundo o secretário de Esportes, Bruno Marchi, a reinauguração deve ocorrer ainda neste mês. As melhorias visam adequar o ginásio às normas exigidas para a realização de grandes competições, além de oferecer mais segurança, acessibilidade e conforto para atletas, equipes e torcedores.

Entre as principais intervenções estão a implantação de piso modular na quadra, instalação de assentos nas arquibancadas, adequação da quadra ao padrão oficial do futsal e a solução definitiva para antigos problemas de drenagem. Atualmente, o espaço está fechado para atividades esportivas, até a conclusão das obras. No entanto, Bruno antecipa que no dia 22 de novembro o local irá abrigar a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ 2026), que reúne jovens de toda a Diocese de Apucarana”.

Em dezembro, a programação prevê o primeiro evento esportivo após a reinauguração - que ainda não tem data oficial-, quando o município organizará um torneio de basquete com equipes locais.

Bruno explica que a reforma entrou na reta final. Nos próximos dias, está prevista a instalação dos novos assentos. Atualmente, o serviço está na fase de perfuração nas antigas arquibancadas. O secretário assinala que a reforma vai colocar o Lagoão em outro patamar. “O ginásio tem uma importância histórica e, com essas obras, será também um centro de excelência esportiva, pois contará com uma quadra oficial, dentro das normas para realização de grandes eventos, e também com assentos para o público, entre outras melhorias”, assinala.

HISTÓRIA

O apelido Lagoão guarda a memória do terreno onde a obra foi erguida. Antes das arquibancadas, havia ali uma baixada com banhado e lagoa. As primeiras valetas para a drenagem foram abertas no início dos anos 1970, na administração de Valmor Giavarina. A construção do ginásio começou na gestão seguinte, de Biacchi. O ginásio foi a primeira grande estrutura do conjunto que se formou nos anos seguintes. Na gestão de Voldimir Mirão Maistrovicz, o Lagoão ganhou uma piscina semiolímpica aquecida, inaugurada em 1979, e uma pista de atletismo, entregue em 14 de agosto de 1982.

A abertura da pista teve a presença de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, medalhista olímpico e então recordista mundial do salto triplo. O atleta ainda se recuperava do acidente automobilístico que havia encerrado sua carreira.

O campo de futebol ao lado do ginásio já era usado pela comunidade antes da construção. O complexo também teve uma pista de bicicross, que recebeu disputas regionais e estaduais na década de 1980 e foi desativada anos depois. A pista de skate foi construída no início dos anos 1990, na gestão de José Domingos Scarpelini.

O Lagoão recebeu três finais dos Jogos Abertos do Paraná, cinco edições dos Jogos da Juventude do Paraná e várias disputas dos Jogos Escolares. Na década de 1980, o ginásio também abriu espaço para shows de artistas como Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Kid Abelha e Rosana.

Em janeiro de 1995, oito equipes disputaram no ginásio a Taça Brasil de Basquetebol Feminino. A competição contou com as estrelas Hortência e Magic Paula. Falcão, craque do futsal, também jogou no ginásio em 1996, ainda no início da trajetória, e em 2009, já consagrado.