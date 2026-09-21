Na Austrália, seleção inicia preparação para jogar três amistosos

A Seleção Brasileira já iniciou na Austrália a sua preparação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, mas as dificuldades logísticas farão com que o técnico Carlo Ancelotti tenha apenas dois treinamentos com o elenco completo. Os jogadores estão chegando a Brisbane de forma escalonada, e o grupo só estará totalmente à disposição na quarta-feira, antevéspera do primeiro amistoso contra os donos da casa.

As chegadas começaram ainda no final de semana. A comissão técnica e o goleiro Gabriel Menegon desembarcaram no sábado, seguidos por Douglas Santos e Estêvão, no domingo. Nesta segunda-feira, estão previstas as apresentações de Jair e Raphinha, enquanto Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães já se juntaram à delegação e realizaram atividades na academia, após um imprevisto causado por neblina que desviou o voo da dupla provisoriamente para Sydney.

A terça-feira será o dia de maior movimentação na concentração brasileira, com o desembarque de 17 convocados: Rayan, Vitor Reis, Danilo, Gabriel Bontempo, Pedro Morisco, Andrey Santos, Marquinhos, Endrick, Vini Jr, Martinelli, Breno Bidon, Douglas Luiz, Hugo Souza, Matheuzinho, Mauro Júnior, Pedro e Samuel Lino. O grupo será finalmente completado na quarta-feira, quando Otávio, Arthur Dias e Vanderson se juntam aos companheiros.

Com o elenco fechado, a Seleção Brasileira fará sua estreia contra a Austrália na sexta-feira, às 7h (horário de Brasília), em Townsville. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, dia 29, em Brisbane. Na sequência, a delegação viaja para Calcutá, onde encerra os compromissos desta Data Fifa em um amistoso contra a seleção da Índia, marcado para o dia 3 de outubro.

DATA FIFA

A Data Fifa, que teve início ontem, também contará com outros jogos de seleções pelo mundo.

Vice-campeã do mundo, a Argentina encara Bolívia, Burkina Faso e Benin em partidas que irão marcar a despedida de Lionel Messi com camisa do seu país. O craque de 39 anos deve entrar em campo somente contra os beninenses no dia 6 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Na Europa, a edição 2026/27 da Liga das Nações da Uefa começa nesta Super Data Fifa. As primeiras rodadas marcarão a estreia de novos treinadores em algumas das potências do continente, como nos casos de Jürgen Klopp (Alemanha), Zinedine Zidane (França), Roberto Mancini (Itália), Jorge Jesus (Portugal) e Xavi Hernández (Holanda).