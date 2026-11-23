Chapecoense e Palmeiras entram em campo hoje, a partir das 18h, para disputar uma partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina, marcando o penúltimo compromisso das equipes na competição nacional.

Os clubes chegam à partida sem chances de alterar suas principais posições na tabela. O Palmeiras, que soma 74 pontos, já tem o vice-campeonato garantido após empatar por 1 a 1 com o Flamengo na rodada anterior. Mesmo que alcance os 80 pontos do líder carioca, o time paulista fica atrás no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

Do outro lado, a Chapecoense ocupa a 20ª e última colocação, com apenas 21 pontos somados, e já teve o rebaixamento confirmado. A equipe catarinense acumula cinco derrotas consecutivas — sendo a mais recente pelo placar de 2 a 1 para o Cruzeiro —, mesmo após a troca no comando técnico realizada recentemente na tentativa de reorganizar o elenco para a próxima temporada.

Para o compromisso em solo catarinense, a comissão técnica alviverde deve escalar uma formação alternativa.

O time deve jogar com Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Luís Pacheco e Larson; Erick Belé, Maurício e Felipe Anderson; Ramón Sosa (Vitor Roque).A medida tem como objetivo preservar os principais atletas para a final da Copa Libertadores, que será disputada no Uruguai contra o Estudiantes, neste próximo sábado.

Após o jogo em Chapecó, o Palmeiras retorna a São Paulo, onde fará um último treino na Academia de Futebol amanhã. No mesmo dia, a delegação embarca para Montevidéu.