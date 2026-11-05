Rodrigo Garro sofre lesão no joelho e vira desfalque no Corinthians

O meia Rodrigo Garro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e virou preocupação para o Corinthians na reta final da temporada. O diagnóstico foi confirmado pelo clube ontem, após o jogador passar por exames de ressonância magnética que constataram a lesão provocada por um trauma seguido de entorse.

O camisa 8 já iniciou o tratamento sob orientação do departamento médico alvinegro, mas a diretoria e a comissão técnica não estipularam um prazo oficial para seu retorno aos gramados.

A contusão aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino sentiu fortes dores no local, pediu substituição imediatamente e precisou deixar o gramado amparado pelo médico João Marcelo e pelo preparador físico Reverson Pimentel.

Visivelmente abalado e chorando, o atleta seguiu diretamente para os vestiários com uma proteção de gelo na perna direita, dando lugar a Vitinho dois minutos depois.

Até o momento em que precisou sair, Garro vinha sendo o principal articulador corintiano no confronto, centralizando a criação das jogadas de ataque e assustando a meta adversária com um chute perigoso de média distância. A partida terminou empatada sem gols, resultado que manteve a equipe em alerta na tabela.

A ausência do meia representa um golpe considerável no planejamento tático para as rodadas decisivas do torneio nacional, e a evolução clínica do jogador será monitorada dia a dia pelos profissionais do clube.

VETO DA CBF

O Corinthians consultou a CBF sobre a possibilidade de o volante André ser desconvocado dos amistosos da seleção brasileira nesta Data Fifa, mas a entidade negou a liberação do jogador.

Depois de o volante Danilo, do Botafogo, ser cortado por lesão, o Corinthians procurou a confederação, que reiterou os critérios de convocação nesta Data Fifa e informou que não seria possível atender ao desejo corintiano.

Antes da convocação, a CBF entrou em contato com os clubes. Mesmo em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians deu aval à convocação de André porque o próximo adversário, o Botafogo, também não poderia contar com Danilo.

Com isso, os dois clubes concordaram que haveria um equilíbrio na convocação, com um desfalque para cada time. Entretanto, o volante botafoguense foi cortado da Seleção por uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Como a Seleção disputará amistosos no dia 14, contra Japão, e no dia 17, contra Singapura, André será desfalque no Corinthians no duelo contra o Botafogo no dia 18, pela 35ª rodada do Brasileiro.

O Corinthians tinha a preocupação de que Danilo pudesse estar à disposição do jogo do Brasileirão, mas alegou nos bastidores que ouviu da CBF que o atleta não terá condições de jogar.

Com 37 pontos ganhos,o Timão ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento. Depois de enfrentar o Botafogo, a equipe visita o Atlético-MG no dia 25, recebe o Grêmio em confronto direto pela degola no dia 29 e define o seu futuro no Brasileirão contra o Remo no dia 2 de dezembro.