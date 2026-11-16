O prefeito, Rodolfo Mota, confirmou na tarde de ontem que Apucarana terá uma programação de Natal, apesar do impasse na licitação e dos prejuízos após o temporal de 21 de setembro. A abertura oficial será no dia 3 de dezembro, com a chegada do Papai Noel à Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes. A recepção começa às 19 horas, ao som da Cantata de Natal apresentada por alunos da rede municipal de Educação. Logo na sequência, acontece o acionamento oficial da iluminação natalina.

No dia 5 de dezembro, também a partir das 19 horas, será realizado o Natal Luz da Autarquia Municipal de Educação (AME), no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), com um espetáculo preparado pela equipe da rede municipal. Ao longo de dezembro, uma ampla programação coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também vai movimentar a cidade, com destaque para o ônibus temático da caravana “A Fantástica Fábrica do Papai Noel”.

Ao confirmar a realização das festividades, Rodolfo Mota destacou o significado do Natal para a população, especialmente depois de um ano marcado por desafios e pelos impactos do temporal de 21 de setembro, que atingiu milhares de famílias e estabelecimentos comerciais. “Apucarana vai ter Natal sim. É um momento de celebrar a alegria e a união do nosso povo. Depois de um ano de muitas dificuldades, de uma tragédia histórica como a que vivemos em 21 de setembro, vimos a força e a solidariedade da nossa população. Ainda estamos trabalhando para organizar e limpar a cidade, mas apesar dos prejuízos materiais, ninguém perdeu a vida e por isso temos motivos para celebrar um final de ano de alegria, paz e tranquilidade”, afirmou o prefeito.

LICITAÇÃO

A licitação da decoração de natal chegou a ser suspensa após representação do vereador Guilherme Livoti (NOVO) ao Tribunal de Contas (TCE). Segundo Mota, o edital foi republicado com sugestões do tribunal, da Procuradoria e do Controle Interno.

A principal mudança foi a divisão em dois lotes, vencidos por duas empresas.

A decoração natalina foi licitada e contemplará espaços públicos da região central, bairros e distritos. O investimento soma R$ 1,3 milhão. A empresa L F B Lopes Natal Artes venceu o lote 1 no valor de R$ 999,5 mil enquanto a TS Eletrificação Ltda. ficou responsável pelo lote 2, com serviços no valor de R$ 305,4 mil.