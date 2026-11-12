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Idosos vão representar quase um terço da população em 2050, aponta Ipardes

Cindy Santos

| Edição de 12 de novembro de 2026 | Atualizado em 12 de novembro de 2026
IRATI, GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE CONVIVENCIA
IRATI, GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE CONVIVENCIA

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Os idosos vão representar quase um terço da população da região em 2050, aponta a projeção populacional do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Dados levantados pela Tribuna junto a plataforma da autarquia estadual indicam que atualmente há 96,2 mil pessoas com mais de 60 anos vivendo em Apucarana, Arapongas, Sabáudia e em outros 25 municípios, o que representa 20% do total de 477,5 mil habitantes contabilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Daqui a 24 anos, a população total da região vai encolher e a de idosos vai aumentar. Segundo o Ipardes, serão 146,8 mil pessoas acima dos 60 anos, o equivalente a 32% de 462.789 habitantes.Segundo economista, o desafio será promover mudanças de atitude no cuidado com a terceira idade e adaptar a oferta de bens e serviços, como saúde, lazer e educação.

O município com a maior população idosa em 2050, segundo a projeção em números absolutos, será Arapongas, com 40,1 mil pessoas, o que corresponderá a 30% da população projetada em 133.859 habitantes. Hoje são cerca de 22,6 mil idosos, que representam 18% do total de moradores.

Apucarana soma atualmente 25,9 mil pessoas na terceira idade, o maior índice da região, o que representa 19% do total de 135,4 mil habitantes. Contudo, a estimativa do Ipardes aponta uma queda no número total de moradores no município, que passará a ter 127 mil pessoas, e um aumento no número de pessoas com mais de 60 anos, que pode chegar a 39,7 mil, 31% do total.

Segundo o estudo, Ivaiporã terá a terceira maior população idosa da região, com 10,2 mil pessoas, o que representará 35% do total de 29,5 mil moradores. Em Godoy Moreira praticamente a metade dos 1,9 mil habitantes terá mais de 60 anos em 2050.

A título de comparação, a população idosa regional já supera a quantidade de crianças de 0 a 9 anos, com atuais 56,9 mil. Em 2050, esse número cairá para 40,5 mil, uma redução de 28,8%.

Para o economista Rogério Ribeiro, os dados do Censo 2022 confirmam que a região já está no meio da transição demográfica, na qual os idosos superarão os jovens. Segundo ele, o cenário traz impactos econômicos na oferta de bens e serviços específicos, como saúde, lazer e educação, e exige mudanças sociais no cuidado com a terceira idade. “Os desafios são as atitudes, mesmo. Os mais jovens entenderem e respeitarem os mais idosos”, afirma.