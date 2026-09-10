Primeiro sorteio do Cidadão Bom Nota contempla 50 ganhadores em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana realizou ontem a apuração dos 50 primeiros contemplados pelo Programa Cidadão Bom de Nota. Cada um dos contribuintes sorteados receberá R$ 50 em dinheiro, referente ao primeiro sorteio da iniciativa municipal que incentiva a população a solicitar a inclusão do CPF nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e).

A apuração eletrônica teve como referência a extração do concurso 6.099 da Loteria Federal e foi acompanhada pela Comissão Organizadora, Fiscalizadora e Julgadora do programa. Conforme estabelece o regulamento, os cupons são gerados eletronicamente e o sorteio é realizado por sistema informatizado, com utilização de algoritmo de geração de números a partir do sorteio federal.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o principal objetivo da iniciativa é estimular uma mudança de comportamento do consumidor. “O Cidadão Bom de Nota não foi criado com o objetivo de aumentar a arrecadação. O que queremos é despertar nas pessoas a importância da cidadania fiscal e incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal ao levar o carro no mecânico, ao pagar uma consulta ou exame médico, mensalidade da academia, entre outras tomadas de serviço e colocar o CPF. É uma atitude simples, que ajuda a fortalecer a cultura de transparência e responsabilidade tributária no município”, afirmou o prefeito.

O programa prevê mais de R$ 200 mil em premiações ao longo dos sorteios mensais até dezembro de 2027, incluindo prêmios em dinheiro, motocicletas e um carro zero quilômetro. O secretário municipal Rogério Ribeiro reforça a importância de os participantes manterem o cadastro atualizado. “Pedimos que quem já fez a adesão volte ao sistema e confira se todos os dados foram preenchidos corretamente, especialmente as informações necessárias para o recebimento de eventual premiação”, orienta Ribeiro.

Para participar dos sorteios, o contribuinte tomador de serviços precisa se cadastrar uma única vez na página inicial do portal oficial da Prefeitura de Apucarana ou no aplicativo Atende.net, disponível para celular andróide e IOS, e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de serviços contratados em Apucarana.