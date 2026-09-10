Servidores da educação de Rio Bom são capacitados em primeiros socorros

Professores e funcionários da rede municipal de ensino de Rio Bom participaram nesta semana de uma capacitação sobre primeiros socorros e procedimentos de emergência no ambiente escolar. O treinamento reuniu 85 profissionais de três unidades de ensino e do setor de transporte escolar.

A formação abordou situações que podem ocorrer no dia a dia das escolas, como engasgos, convulsões e quedas, além de orientações sobre combate a princípios de incêndio e procedimentos para a evacuação dos alunos em situações de emergência.

Segundo o secretário de Educação de Rio Bom, Claudius Salomão Souto, a capacitação vai além do cumprimento da legislação e busca preparar os profissionais para situações em que uma resposta rápida pode fazer diferença.

“É uma capacitação que, além de cumprir a legislação federal e municipal, oferece aos profissionais condições de prestar pronto atendimento a crianças e bebês em caso de emergência, contribuindo para maior segurança dos estudantes, bem como para a tranquilidade dos pais”, afirmou, destacando que a Lei Lucas tornou obrigatória a capacitação para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino. A legislação recebeu esse nome em referência a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em 2017 após se engasgar durante uma excursão escolar.

Em Rio Bom, o treinamento também incluiu orientações relacionadas à prevenção e à resposta a incêndios, com procedimentos para retirada segura dos estudantes das unidades escolares.

Para o secretário, ter profissionais preparados para reconhecer e agir diante de uma emergência é uma medida que pode contribuir para reduzir riscos dentro das escolas.

“A formação foi focada em primeiros socorros básicos para situações de engasgo, convulsão e quedas, além de contemplar o combate a princípio de incêndios e a evacuação dos alunos das escolas em caso de emergência”, explicou Claudius.