O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, anunciou R$ 22 milhões em investimentos na educação dos municípios do Vale do Ivaí, por meio do Programa Mais Ideb, desenvolvido em parceria com a Itaipu Binacional.

A iniciativa Amuvi Mais Ideb prevê ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino, à valorização dos profissionais da educação e ao fortalecimento da aprendizagem dos estudantes das redes municipais.

O anúncio ocorreu durante o 1º Fórum Educacional da Amuvi, realizado na segunda-feira (23) em Jandaia do Sul.

O projeto prevê a disponibilização de materiais da coleção Aprova Brasil, da Editora Moderna, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, além de obras literárias da coleção Território da Leitura, que contribuem para o incentivo à leitura e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes.

Além dos materiais pedagógicos, professores e coordenadores receberão formação da equipe técnica da editora, com acompanhamento da execução das atividades, aplicação de simulados e devolutivas pedagógicas para monitorar os resultados da aprendizagem. O projeto será coordenado pela Amuvi junto às secretarias municipais de educação.

O conjunto de ações busca oferecer melhores condições de trabalho aos educadores, fortalecer o planejamento pedagógico e contribuir para a evolução dos indicadores educacionais, especialmente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“É um investimento muito importante, que vai contribuir para a formação dos nossos professores, oferecer materiais de qualidade e fortalecer o aprendizado das nossas crianças”, destacou Taborda.