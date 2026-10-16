Apucarana deve ter menos filas e votação mais rápida no 2º turno

Os eleitores devem encontrar filas menores no segundo turno, marcado para o dia 25. A expectativa é da Justiça Eleitoral da Comarca de Apucarana, que inclui o município sede e Cambira e Novo Itacolomi. Com apenas um cargo em disputa, o de presidente da República, a estimativa é que a votação seja mais rápida. Além disso, a previsão é de tempo firme, ao contrário do primeiro turno, marcado por chuvas.

Nesta sexta-feira (16), a Justiça Eleitoral da Comarca de Apucarana realizou a auditoria pública das urnas eletrônicas. Nos três municípios, 103.822 eleitores estão aptos a votar. Segundo a chefe do cartório eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin, a redução do tempo necessário para registrar o voto deve acelerar o atendimento nas seções.

“A previsão do segundo turno é que as filas sejam menores do que no primeiro turno por conta de ser um voto só, o tempo na cabine de votação vai ser bem menor”, afirmou.

Andrea também destacou que as condições do tempo podem influenciar o movimento, principalmente nas primeiras horas da votação. “Os eleitores mais idosos gostam de votar logo de manhã, então se tiver um tempo bom acho que vai ajudar nesse sentido”, disse.

Por conta disso, a expectativa é de redução das abstenções. No primeiro turno, 21,6% dos eleitores aptos de Apucarana não compareceram às urnas. Além da agilidade, Andrea citou as campanhas de incentivo à participação e a manutenção do transporte gratuito.

“O TSE tem feito várias campanhas para que o eleitor vá votar. Tem o transporte gratuito de eleitores, o decreto da prefeitura permanece para o segundo turno, e eu acredito que com o tempo ajudando, o eleitor tende a comparecer”, avaliou. (REPORTAGEM GABY CAMPOS)

AUDITORIA DAS URNAS

Os trabalhos de preparação das urnas começaram na quarta-feira (14), com a geração de mídias, seguida pela carga e lacração. Nesta sexta-feira (16), foi realizada a auditoria das urnas.

O juiz eleitoral Laercio Franco Junior explicou que a fiscalização incluiu simulação de votação e impressão da zerésima, documento que permite verificar se há votos registrados antes do início da votação.

“Essa foi a cerimônia de auditoria, onde a gente pôde verificar a regularidade do sistema que está inserido na urna, com simulação de votação, com impressão de zerésima, com o preenchimento do título de eleitor para votar de forma simulada, e tudo demonstrando a regularidade dos procedimentos adotados para o segundo turno”, afirmou.