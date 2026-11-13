Apucarana é 10ª cidade do Brasil com certificação máxima da Caixa

Apucarana conquistou um lugar de destaque nacional em gestão sustentável. O município está entre apenas 10 cidades brasileiras e cinco paranaenses que alcançaram o nível máximo da certificação Diamante concedida pela Caixa Econômica Federal. No Paraná, além de Apucarana, receberam o reconhecimento Curitiba, Pinhais, Francisco Beltrão e Toledo.

A certificação foi entregue nesta sexta-feira (13) ao prefeito Rodolfo Mota pela superintendente de Governo da Caixa Norte do Paraná, Viviane Barcala Gonçalves, que esteve acompanhada por uma comitiva de dirigentes da instituição.

Rodolfo Mota lembrou que Apucarana não possuía nenhuma das quatro graduações da certificação antes da atual gestão e ressaltou a rapidez da evolução alcançada. “São quatro níveis de selos que a Caixa Econômica atribui aos municípios. Nenhum desses selos Apucarana tinha até dois anos atrás. E hoje, há um ano e dez meses do nosso mandato, nós temos a honra de colocar Apucarana entre as dez cidades do Brasil que possuem a certificação máxima atribuída pela Caixa Econômica Federal”, destacou.

O reconhecimento considera o desempenho da administração municipal em indicadores de governança, meio ambiente, questões sociais e climáticas. O prefeito atribui a conquista ao trabalho conjunto das equipes de todas as áreas da administração.

A superintendente Viviane Barcala Gonçalves explicou que o Selo Caixa Gestão Sustentável reconhece municípios que demonstram boas práticas administrativas, com base em 25 indicadores alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. A avaliação considera aspectos como cobertura de saneamento básico, iluminação pública em LED, creches, unidades básicas de saúde, emissões de carbono e indicadores financeiros.

O desempenho é classificado em quatro graduações: cristal, topázio, safira e diamante. Em 2025, Apucarana havia alcançado 72 pontos, atingindo a faixa topázio, e agora chegou a 91 pontos, saltando para o nível diamante.

“Hoje a gente tem 248 municípios certificados no Brasil. Apenas dez são certificados com o Selo Diamante e, no Paraná, tínhamos quatro até então. Hoje Apucarana é o quinto município do Paraná certificado com o Selo Diamante”, afirmou.

A certificação também pode proporcionar condições diferenciadas em linhas de crédito do banco destinadas a investimentos municipais.