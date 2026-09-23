Candidato a Assembleia, Baré quer levar Adefiap a todo PR

Pintor e ativista há muitos anos, o servidor público Valdeci Olimpio, conhecido como Baré, disputa uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Avante tendo como uma de suas principais bandeiras de campanha a inclusão de pessoas com deficiência, a prevenção às drogas e o combate ao alcoolismo, temas que fazem parte de sua trajetória. Durante entrevista ao TNOnline, ele afirmou que pretende levar para outras regiões do Paraná um modelo de atendimento desenvolvido pela Adefiap (Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana), entidade da qual foi fundador e primeiro presidente.

Baré, que atua há mais de 20 anos em trabalhos sociais, também destacou a intenção de ampliar a representatividade da população negra do Norte do Paraná na Assembleia Legislativa. Segundo ele, a falta de representantes negros da região foi um dos motivos para colocar o nome à disposição na disputa.

“É necessário que, geralmente, se a gente for ver, não tem um deputado negro do Norte do Paraná na Assembleia Legislativa. É uma maioria muito grande de negros que temos no Paraná, mas não tem nenhuma representatividade”, afirmou.

Na área da pessoa com deficiência, o candidato pretende transformar a experiência da Adefiap em um modelo para outras regiões, incluindo Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba e o Vale do Ivaí.

“Então a gente quer fazer da Adefiap de Apucarana um exemplo, um modelo para que a gente leva no estado do Paraná”, disse.

Outra prioridade é o combate ao alcoolismo. Baré relatou que enfrentou o problema e encontrou na Associação de Recuperação do Alcoólatra (ARA) um caminho para a recuperação. A experiência, segundo ele, motivou o trabalho de mais de duas décadas com prevenção e recuperação.

“Como eu recebi de graça o tratamento do alcoolismo, a mesma coisa agora a gente quer fazer para que outros pais de família, hoje agarrados na bebida alcoólica, possam sair disso e se libertar do alcoolismo”, declarou.

Nascido em Faxinal, o candidato também pretende fortalecer entidades de recuperação no Vale do Ivaí. A proposta é ampliar o atendimento regional e criar estruturas de apoio às pessoas que enfrentam o alcoolismo e outras dependências químicas.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Na saúde, Baré defende uma atuação mais próxima das comunidades. Ele propõe criar dentro do gabinete um grupo para receber representantes de associações de moradores e identificar problemas nos municípios.