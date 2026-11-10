Em Apucarana, Edson Vasconcelos entrega laboratórios para indústria

O presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) Edson Vasconcelos inaugurou de ontem uma série de investimentos em Apucarana focado na qualificação profissional e na qualidade de vida do trabalhador. Com um investimento de R$ 4,2 milhões, a cidade passa a contar com o novo Laboratório de Confecção do Senai, além de estruturas modernizadas no Laboratório de Soldagem e no Espaço Saúde do Sesi.

As entregas no município encerraram uma agenda que também passou por Londrina e Arapongas. O presidente do Sistema Fiep e vice-governador eleito do Paraná, Edson Vasconcelos, destacou que o aporte no Norte do Estado integra um plano amplo de expansão. “Os investimentos aqui em Apucarana são robustos. Nós estamos fazendo uma rodada no estado onde nós vamos inaugurar 76 laboratórios para o ano de 2026. E queremos no ano que vem, já temos orçamento, mais 64, chegando a 140 laboratórios”, afirmou.

O Laboratório de Confecção chega para suprir um dos maiores gargalos da economia local: a escassez de profissionais qualificados. O novo laboratório tem capacidade para atender um alto volume de alunos com maquinário de ponta. “Hoje nós podemos aqui colocar 32 costureiras numa única turma. Nós podemos fazer aula de manhã, à tarde e à noite, então podemos ter mais de 90 pessoas se qualificando por dia”, explicou Elizabete Ardigo, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Segundo ela, a modernização inclui equipamentos que dispensam o corte manual de linhas, elevando a produtividade das indústrias.

Além da educação profissional, o aporte de R$ 4,2 milhões viabilizou a entrega do novo Espaço Saúde do Sesi, que centraliza os atendimentos médicos voltados à saúde ocupacional.

O vice-prefeito do município, Marcos da Vila Reis, o presidente da Câmara, Danylo Acioli, representantes da indústria e secretários municipais participam do evento.

ENERGIA E INFRAESTRUTURA SÃO PRIORIDADES

Edson Vasconcelos apontou os principais gargalos e projetos prioritários para a infraestrutura do Paraná. Vice-governador eleito e indicado para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado no próximo ano, ele destacou que o setor se tornou o eixo mais relevante para o desenvolvimento local. “A infraestrutura do Paraná é fundamental, é um dos maiores pontos de diferencial que o Estado tem para o bem ou para o mal. Depois da reforma tributária, o ponto mais importante é a infraestrutura e logística”, declarou.

Vasconcelos ressaltou intervenções que dependem de parcerias privadas e do governo federal. Entre elas, citou a nova concessão ferroviária da Malha Sul, prevista para o próximo ano, classificada por ele como uma janela de oportunidade para escoar a produção estadual. No setor rodoviário, enfatizou a necessidade de fiscalizar os cronogramas das concessões vigentes para garantir a entrega das obras contratadas.

Por fim, apontou o fornecimento elétrico como um obstáculo imediato. “Temos um grande gargalo, que é a energia elétrica, então a energia elétrica é fundamental que em menos de três anos a gente consiga ter uma reestruturação”, concluiu.