Pastor Jurandir defende fim da bancada evangélica em Brasília

O candidato a deputado federal de Apucarana, Jurandir Manoel dos Santos, 59 anos, o Pastor Jurandir (Rede), defende uma reformulação na atuação de lideranças religiosas na política. Em entrevista ao TNOnline e ao jornal Tribuna do Norte, ele prometeu combater o mau uso de recursos públicos caso seja eleito. O pastor também fez duras críticas à atual Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional.

Há 18 anos atuando à frente da igreja Templo do Senhor Jesus, Jurandir compõe uma chapa ligada ao espectro progressista. O religioso critica atual bancada evangélica em Brasília.

“Aquela bancada evangélica em Brasília, tem que varrer ela de lá de dentro. A realidade é essa. Se é bancada evangélica. Não me importa se é esquerda ou direita, mas que defenda o direito do povo”, afirma.

A decisão de se filiar a um partido alinhado à esquerda, segundo ele, surgiu de uma insatisfação com dogmas políticos criados em seu meio. “Eu não aceitei o que me impuseram, que pastor tem que ser de direita. Fui filiado muitos anos a um partido de direita, mas comecei a ver algumas coisas e vi que isso não serve para mim”, explica.

O principal pilar da campanha de Jurandir é o rigor com os gastos do governo. Segundo o candidato, solucionar o desperdício em Brasília é a chave para os demais problemas do país. “A principal bandeira que eu quero executar em Brasília é acabar com a farra do dinheiro público. Acabando com a farra do dinheiro público, tudo vai bem. Sobra dinheiro para a saúde, educação, segurança e para o comércio”, afirmou o candidato, garantindo que manterá a pauta a qualquer custo “Eu posso sair de Brasília dentro de um caixão, mas por essa bandeira eu vou lutar”, enfatiza.

Para Apucarana, Marilândia do Sul e o Vale do Ivaí, a meta é garantir que o município-polo puxe o desenvolvimento das demais cidades por meio de emendas parlamentares e projetos específicos. O candidato destacou que Apucarana precisa avançar para que todo o Vale do Ivaí avance junto.

Durante a sabatina, o pastor também se posicionou favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso). “Tudo se renova, e se tudo se renova, tem que ser renovado”, declarou.

Ao final, Jurandir justificou sua entrada na disputa eleitoral pela necessidade de renovação e por não aceitar ficar “de braços cruzados” diante do cenário nacional. “É hora de mudança. Se Deus me abençoar, eu posso ir longe”, conclui.