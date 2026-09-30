A esperança nos faz recomeçar

Há momentos em nossa caminhada em que somos surpreendidos por acontecimentos que modificam nossos planos e colocam à prova nossas forças. As dificuldades, as perdas e as incertezas fazem parte da experiência humana, mas não precisam determinar o rumo de nossa história.

Para nós, cristãos, a esperança nasce da certeza de que Deus permanece conosco, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente aquilo que estamos vivendo. Como nos recorda São Paulo: “A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações” (Rm 5,5). Depois dos acontecimentos que atingiram Apucarana nos últimos dias, somos convidados a olhar para o futuro com essa confiança.

Ainda que as marcas do vendaval permaneçam visíveis e muitas famílias continuem enfrentando suas consequências, também podemos reconhecer os sinais de esperança que surgiram em meio às dificuldades: a solidariedade, a união, o trabalho de tantas pessoas e a disposição de reconstruir. São gestos que nos recordam que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor continua sendo capaz de abrir novos caminhos.

A esperança cristã, porém, não significa simplesmente esperar que tudo melhore. Ter esperança é acreditar que Deus continua agindo na história e que também nós somos chamados a colaborar com sua obra. É encontrar coragem para recomeçar, estender a mão a quem precisa, permanecer ao lado daqueles que sofrem e não permitir que o desânimo seja maior do que nossa disposição de fazer o bem.

A fé nos ensina que nenhuma dificuldade possui a palavra definitiva sobre nossa existência, pois em Cristo a vida sempre encontra possibilidades de renovação. Muitas vezes, estamos tão concentrados naquilo que perdemos que temos dificuldade de reconhecer aquilo que começa a florescer. Entretanto, Deus também se manifesta nos pequenos recomeços, na generosidade de quem ajuda, na perseverança de quem trabalha e na confiança daqueles que, apesar das adversidades, continuam acreditando.

Uma comunidade que cultiva a esperança é uma comunidade que não desiste de seu povo. Assim, confiemos nossa cidade, nossas famílias e todas as pessoas que atravessam momentos difíceis à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira. Maria, que permaneceu firme junto à Cruz e soube esperar com confiança o cumprimento das promessas de Deus, ensine-nos a também a perseverar. Que, sob seu olhar materno, encontremos forças para reconstruir o que foi perdido, coragem para enfrentar os desafios e sensibilidade para cuidar uns dos outros. Que a esperança renasça em cada coração e nos recorde que, com Deus, sempre é possível recomeçar.