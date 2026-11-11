Eleição na Câmara Municipal tem data

A escolha da nova mesa diretiva da Câmara Municipal de Apucarana está confirmada para o dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, em sessão exclusiva para eleição do novo presidente do legislativo, do vice, do primeiro e do segundo secretários. Pelo regimento interno, não é necessária inscrição de chapas e os cargos serão votados individualmente. A votação é em aberto com cada vereador declinando em alto e bom som o nome do candidato. Até o momento, pelo lado do prefeito Rodolfo Mota, três nomes despontam para assumir a presidência: Moisés Tavares, Tiago Cordeiro e José de Araújo, o Deco. Pela oposição, um único nome, o do vereador Danylo Acioli, que vai tentar a reeleição. Aliás, será a primeira vez que um presidente no cargo disputará ser reconduzido ao mesmo posto, visto que somente nesta legislatura a reeleição foi aprovada. Pelo placar de hoje, a situação teria 6 votos e a oposição 5, o que, aparentemente, seriam favas contadas para o prefeito Rodolfo Mota eleger um presidente para chamar de seu. No entanto, em eleição de Câmara Municipal nem sempre dois mais dois é quatro. Surpresas sempre podem acontecer, afinal vereador com interesse contrariado pode mudar o voto na última hora. Isso tem sido comum.

Lucas e Do Carmo

O que poderia ser uma conversa dura entre eles, pelo histórico de denúncias que tem feito, o vereador Lucas Leugi (PSD) e o deputado estadual Do Carmo (Podemos) travaram dias atrás, por telefone, uma conversa republicana e altamente respeitosa de ambos os lados. Ficaram até de conversarem pessoalmente para estreitar ainda mais uma possível amizade, pelo menos pessoal. Quanto à política, tudo é possível.

Agenda em Curitiba

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli (MDB), tem agenda nesta segunda-feira em Curitiba, onde deve se encontrar com alguns parlamentares na Assembleia Legislativa e com o staff do governador eleito Sérgio Moro (PL), que, por sua vez, retornou nesta quarta-feira de um período de descanso com a família na França. Um possível encontro de Danylo com o próprio Moro não está descartado.

Pesquisa nas ruas

Pesquisadores andam percorrendo ruas e bairros de Apucarana para ouvir a população sobre a quantas anda a administração municipal, o comparativo entre o atual prefeito e o anterior, bem como o cidadão avalia o trabalho da prefeitura durante e após o temporal que assolou a cidade. Não se sabe quem encomendou de fato a pesquisa, mas pelas perguntas é de se supor que pode ter partido do próprio prefeito Rodolfo Mota.

Anunciar secretários

Após seu regresso da França, o governador eleito Sérgio Moro começa a se debruçar sobre a formação do restante de seu secretariado e também sobre a eleição da presidência da Assembleia Legislativa, prevista para o dia 1º de fevereiro de 2027. A posse de Moro como governador vai ser dia 6 de janeiro e até lá ele deve estar com todo o seu secretariado completo, incluindo até alguns cargos de 2º escalão.

Novas indústrias

Dias destes em entrevista à imprensa, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), anunciou que a cidade vai receber novas e importantes indústrias a partir do próximo ano, sem, no entanto, revelar quais e em que segmento atuam. A atração de investimentos desse porte, se vierem a acontecer, vai trazer um novo perfil socioeconômico para Apucarana, com a geração de empregos e renda. Resta torcer.