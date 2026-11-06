Ensino integral é referência

Implantado há 25 anos pelo então prefeito Valter Pegorer, o ensino em tempo integral na rede municipal de Apucarana virou referência nacional há muitos anos. Todos os prefeitos que sucederam Pegorer na Prefeitura deram continuidade ao projeto, fazendo com que a cidade sempre ocupe posição de destaque em todos os índices educacionais do país. Volta e meia, prefeitos de vários municípios do Brasil vêm a Apucarana para conhecer como funciona o ensino integral das escolas municipais e muitos deles implantaram o projeto em suas cidades, justamente tomando por base o que é feito em Apucarana. Nesse mister, não se pode negar o legado deixado pelo ex-prefeito Valter Pegorer, que, como chefe do Executivo, cometeu muitos erros e endividou a Prefeitura, mas na área da educação foi um pioneiro no ensino de tempo integral. O projeto pedagógico é importante e sempre precisa ser aperfeiçoado, o mesmo em relação à manutenção dos espaços físicos e da merenda escolar. Isso é e sempre será obrigação de todo prefeito que administrar a cidade.

Caminhos diferentes

O atual presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, e o prefeito Rodolfo Mota já fizeram política juntos e até foram companheiros de trabalho, quando Rodolfo era vereador e Danylo foi seu assessor. Mas o tempo fez com que houvesse um distanciamento entre eles e hoje são adversários políticos declarados e podem se enfrentar nas urnas em 2028, quando ambos vão disputar a Prefeitura.

A briga pela vice

A propósito da eleição municipal de 2028, o que já se observa nos meios políticos de Apucarana é uma briga para ser vice do prefeito Rodolfo Mota, que vai à reeleição. Acontece que Rodolfo, se reeleito, ficaria apenas dois anos à frente da Prefeitura, renunciando no começo de 2030 para sair candidato a deputado estadual ou federal, como está em seu projeto político. O vice assumiria pelo resto do mandato.

Sem aposentadoria

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), mandou um recado para adversários que estariam anunciando o fim de sua carreira política. “Para quem achou que eu ia parar, vou continuar fazendo o que mais gosto, que é política”. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Sérgio voltou a agradecer os quase 37 mil votos obtidos para deputado estadual, deixando nas entrelinhas que pode estar na eleição de 2028.

Três eleições agora

Enquanto 2028 ainda está um pouco longe, o prefeito de Apucarana tem três eleições ainda este ano para se ocupar: Cisvir, Amuvi e presidência da Câmara Municipal. Ao que consta, Rodolfo teria interesse em presidir o Cisvir ou até mesmo a Amuvi, a depender do andar da carruagem. Pelo menos no Cisvir já tem adversário declarado, o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, que busca a reeleição. A conferir.

Vereadores & deputados

Na história política de Apucarana, apenas três vereadores da cidade conseguiram se eleger deputado estadual ou federal, embora muitos edis tenham concorrido com esse objetivo. Os únicos três a terem sucesso nas urnas foram Jorge Amin Maia Filho, que se elegeu deputado estadual, o mesmo acontecendo com José Domingos Scarpelini e seu irmão, Carlos Scarpelini, que conquistou uma vaga à Câmara Federal em 1990.