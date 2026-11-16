Com o apoio declarado do PP, através da deputada estadual Maria Vitória e de seu pai, deputado federal Ricardo Barros,o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) tem praticamente assegurada a eleição para presidir a Assembleia Legislativa do Paraná. Jacovós já tem garantidos pelo menos 26 votos, considerando os parlamentares do PL, PP, Novo e Podemos. Como pode ter adesão de outros partidos, como Republicanos (3 deputados) e MDB (2), teria maioria suficiente para vencer o pleito. Já o governador Ratinho Júnior, para tentar fazer o presidente da Alep, precisa contar com todos os votos do PSD (14), PT (oito), Republicanos (3), PDT (1) e MDB (2), somando a maioria de 28. A esta altura parece muito improvável que Ratinho consiga reunir todos esses apoios para tirar a presidência de Jacovós, já que ambos se tornaram ferrenhos adversários políticos e até pessoais após o desembarque do parlamentar do governo Ratinho Junior, quando saiu atirando contra o governador e seu pai. Como Ratinho perdeu a eleição para o Palácio Iguaçu, o deputado Jacovós, com apoio do governador eleito Sérgio Moro, tem muito mais força para convencer seus pares na Assembleia Legislativa a apoiá-lo.

Julgamento de Dallagnol

Pode entrar na pauta do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira o julgamento sobre a inelegibilidade do senador eleito do Paraná, Deltan Dallagnol. Caso venha a ser julgado e tenha seus votos anulados, como tem sido muito comentado, a dúvida é se o terceiro colocado na eleição ao Senado, Alexandre Curi, assume o posto automaticamente ou se haverá nova eleição. Pessoas ligadas a Curi apostam que ele assumiria de cara.

Não disputaria

A se confirmar a inelegibilidade de Dallagnol, a anulação de seus três milhões de votos e a realização de uma nova eleição para sua vaga, o governador Ratinho Junior, aventado como possível candidato, abriria mão da disputa a favor do deputado estadual Alexandre Curi que concorreu ao Senado e ficou na terceira colocação com mais de 1,5 milhão de votos. Seria o candidato natural do grupo do governador e prefeito.

Testando força

O governador Ratinho Junior (PSD) encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa propondo um refis para devedores de ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, numa clara tentativa de arrecadar recursos no fim de seu governo. É um teste de fogo para ele entre os deputados estaduais, muitos deles ainda ressentidos com o resultado da eleição de outubro e, principalmente, com a escolha de Sandro Alex como candidato do grupo.

Novos secretários

O governador eleito Sérgio Moro (PL) deve anunciar nesta semana novos nomes de seu secretariado, incluindo cargos que possam ser ocupados por políticos, entre os quais o deputado federal reeleito Felipe Francischini (Podemos) e a sua própria esposa, deputada federal Rosangela Moro (PL). Talvez sejam os únicos postos ocupados por parlamentares, já que Moro pretende montar uma equipe altamente técnica. A conferir.

Mantém candidatura

A operação policial desta segunda-feira, que fez uma busca e apreensão no escritório de seu pai, não atrapalhou os planos do vereador apucaranense Tiago Cordeiro de disputar a presidência da Câmara de Vereadores, até porque tem o apoio e a confiança do prefeito Rodolfo Mota e da própria base do alcaide no Legislativo. Tiago atribui a busca e apreensão a uma “tentativa de atrapalhar a sua candidatura à presidência da Casa”.