Líder nacional na produção de carne de frango, o Paraná foi responsável por 4,6% de toda a oferta mundial do produto em 2025, com 5 milhões de toneladas produzidas ao longo do ano. Se fosse um país, teria a quinta maior produção mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Brasil e Rússia. Os números foram consolidados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base em dados nacionais e internacionais do setor.

A participação paranaense ganha ainda mais relevância quando comparada à oferta mundial, que alcançou 108 milhões de toneladas em 2025, conforme estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Dos 5 milhões de toneladas produzidas no Paraná, 2,1 milhões foram destinados ao mercado externo, o equivalente a 41% do total. As exportações movimentaram US$ 3,5 bilhões, reforçando a participação do setor na geração de divisas para o Brasil.

O desempenho da avicultura paranaense também impacta a geração de renda e a movimentação de diferentes setores da economia, uma vez que a atividade envolve desde produtores rurais e fabricantes de insumos agropecuários até frigoríficos, empresas de transporte e logística. “A cadeia da carne de frango é muito articulada e estruturada no Paraná e esse resultado reforça a posição estratégica do Estado na cadeia global de proteínas animais e a capacidade de expansão do setor”, afirma Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes.

A trajetória de crescimento da atividade continua em 2026, com a produção paranaense de carne de frango alcançando 2,7 milhões de toneladas apenas no primeiro semestre, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 2,5 milhões de toneladas.

Além da expressiva participação no mercado internacional, o Paraná também se destaca no cenário brasileiro, respondendo por mais de um terço de todos os frangos abatidos no País. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram 2,29 bilhões de aves abatidas em 2025, o equivalente a 34,4% do total nacional e acima dos 2,23 bilhões registrados em 2024.

A liderança paranaense é expressiva em relação aos demais estados produtores, com uma participação mais de duas vezes superior à de Santa Catarina, que ocupa a segunda posição, com 13,7% do total nacional. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul (11,4%) e São Paulo (11,3%).