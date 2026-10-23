Oposição provoca derrota na Câmara

A ausência de Tiago Cordeiro (PDT) e o atraso do vereador Gabriel Caldeira (União Brasil) no início da sessão extraordinária desta sexta-feira na Câmara Municipal de Apucarana resultaram em uma derrota do prefeito Rodolfo Mota. Com dois vereadores a menos, a base do alcaide não conseguiu aprovar projeto do Executivo que pedia ampliação do prazo para início das obras do Corpo de Bombeiros em terreno doado pela Prefeitura. O novo quartel do Corpo de Bombeiros deve ser construído na Avenida Minas Gerais, ao lado da garagem da Viação Garcia. A Prefeitura queria garantir mais prazo para o início da construção, por conta da troca de governo do Estado. Aproveitando estar em maioria, a oposição derrubou a pretensão do Executivo. Para evitar novas derrubadas de projetos, dois deles sob o mesmo tema, a base do prefeito Rodolfo Mota pediu a retirada de pauta. Mas foi só depois dessa providência que o vereador Gabriel Caldeira chegou para equilibrar as forças entre situação e oposição. Por ter uma base que lhe dá maioria apertada (6x5), o alcaide não pode ter vacilos como o desta sexta-feira, porque qualquer ausência de vereador pode comprometer a aprovação de projetos ou outras matérias de interesse do Executivo. Por sua vez, a oposição, dentro de seu papel, não perde a oportunidade de fazer valer sua força quando em maioria. Faz parte do jogo democrático da política.

Mais um nome no forno

O governador eleito Sérgio Moro (PL) confirma para os próximos dias a divulgação de um novo nome para a equipe de seu governo. Está esperando apenas passar a eleição presidencial no segundo turno, prevista para este domingo, para dar andamento na formação de seu secretariado. O nome a ser anunciado no decorrer da próxima semana pode ser do futuro secretário de Segurança Pública, talvez um delegado da Polícia Federal.

Cargos já loteados

Mesmo sem Moro anunciar toda sua equipe de governo, em Apucarana os principais cargos regionais do governo do Estado já estariam loteados, ou seja, já seriam favas contadas os nomes a serem nomeados. Para a 16ª Regional de Saúde, iria o Marcão do Posto, do Pirapó, e para a 15ª Ciretran, Ricardo Lima, que já ocupou o cargo recentemente. Todos bancados pelo deputado estadual Delegado Jacovós (PL), que vai ter muita força.

As emendas impositivas

A partir de 2027, os vereadores de Apucarana poderão usufruir das chamadas emendas impositivas, o que dá o direito de cada um direcionar por volta de R$ 250 mil para quaisquer entidades, desde que obedeçam a algumas regras, como percentual para a saúde, por exemplo. Ao longo dos próximos anos, o valor da emenda para cada vereador vai aumentar e pode chegar a R$ 500 mil ao fim desta legislatura.

Educação e Cohapar

Se a 16ª Regional de Saúde e a 15ª Ciretran de Apucarana já teriam sido definidas pelo deputado estadual Delegado Jacovós (PL), em outras regionais, como a Cohapar e o Núcleo Regional de Educação, ainda nada foi ventilado sobre seus possíveis titulares. Como são cargos regionais, que abrangem Arapongas, os políticos da “cidade dos passarinhos” também querem dar seus pitacos, caso do deputado estadual Pedro Paulo Bazana.

Verba de gabinete

O temor de alguns vereadores apucaranenses é que o próximo presidente da Câmara Municipal possa tentar acabar com a verba de gabinete, criada nesta legislatura. Hoje cada vereador tem direito a R$ 30 mil para contratar assessores, com limite de até sete pessoas. Tem vereador que contrata menos para pagar salário maior, desde que não ultrapasse o teto salarial do Legislativo para comissionados.