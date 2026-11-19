Um acordo que estaria sendo costurado de Curitiba para Apucarana pode causar uma reviravolta na eleição da presidência da Câmara Municipal. Com a participação de assessores e políticos ligados ao governador eleito Sergio Moro, pode surgir um acordo para eleger o presidente do Legislativo local com votos tanto de vereadores da situação como da oposição, ou pelo menos a maioria deles. O entendimento que estaria possibilitando um acordo dessa natureza, a princípio, não envolveria o prefeito Rodolfo Mota. Caso ele decida apostar em um candidato a presidente para chamar de seu, o resultado de votação poderia apresentar um empate. Como determina o regimento interno da Câmara Municipal de Apucarana, em caso de empate na votação de presidente, vence o candidato mais velho. Nessa hipótese, em vez do vereador Danylo Acioli, que busca a reeleição, haveria uma troca de nome. A ideia, segundo se comenta, seria lançar a vereadora Eliane Rocha para disputar com o vereador Tiago Cordeiro, o indicado de Rodolfo. O resultado seria 5 a 5, caso se confirme que o vereador Moisés Tavares votaria em si próprio e não em Tiago. Como Eliane é mais velha que Tiago, ela ficaria com a presidência. São conjecturas neste quadro político que pode estar perto de um desfecho antes inimaginável. Aguardar para conferir.

Candidato é o Deco

Embora o vereador Tiago Cordeiro garanta ser o candidato a presidente do prefeito Rodolfo Mota, o que se comenta nos bastidores da política apucaranense é que o desejo do alcaide é eleger o vereador José Airton de Araújo, o Deco, atual diretor da Aserfa (Autarquia de Serviços Funerários). Além de eleger alguém de sua confiança, Rodolfo já teria um outro nome para assumir a Aserfa.

Tríplice coroa?

Pessoas ligadas ao prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, dizem que o objetivo dele é fazer a tríplice coroa nas três eleições que estão previstas para este ano: presidência da Câmara Municipal, presidência da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) e presidência do Cisvir (Consórcio Municipal de Saúde do Vale do Ivaí). Quem quer tudo pode ter nada...

Redondo era aberto

Entra prefeito, sai prefeito e nenhum deles tem coragem de abrir uma rua na Praça do Redondo em Apucarana, onde o trânsito fica estrangulado e impede o crescimento da Barra Funda. Nos anos 50, como atesta a foto ao lado, a Praça do Redondo era cortada ao meio por uma rua e naquele tempo a cidade tinha algumas centenas de veículos. Hoje passam de 100 mil.

Beto Preto ministro?

O PSD nacional, presidido por Gilberto Kassab, está negociando fazer parte do governo 4 do presidente Lula. Mas exige participar da composição do novo ministério. O partido pleiteia o Ministério da Saúde e o nome mais cotado dentro do PSD para este cargo é o do deputado federal Beto Preto, que foi secretário de Saúde do Paraná nos últimos oito anos.

Flávia na expectativa

Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, a deputada estadual Flávia Francischini está fora da chapa montada pelo Delegado Jacovós na eleição da mesa executiva da Alep. Apesar de ser do PL, Flávia foi excluída e pode compor com o PSD, PT e PDT para montar uma outra chapa para enfrentar Jacovós, com o deputado Gugu Bueno (PSD) na presidência.