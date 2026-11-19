Um ninho de araçaris-castanhos foi localizado em uma árvore morta no centro de Apucarana. O registro foi feito biólogo e fotógrafo Vinícius da Costa de Carvalho, de 26 anos. Segundo ele, a reprodução da espécie em áreas urbanas, com movimento intenso de veículos, é incomum.

O biólogo faz parte de um grupo de observadores de aves em Apucarana e encontrou a família de araçaris enquanto caminhava pelo centro. “O bando começou a ser notado há pelo menos três meses. Por acaso, eu encontrei o ninho na quinta-feira passada (12)”, contou. O bando tem quatro adultos e um filhote. Já crescida, a ave jovem sai durante o dia para se alimentar e volta ao pôr do sol com três adultos para passar a noite na árvore. A espécie é da mesma família dos tucanos. Segundo Vinícius, a espécie já foi registrada em áreas arborizadas de Maringá e no campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Para Vinícius Carvalho, o que chamou a atenção foi a reprodução em um trecho da cidade com movimento intenso. “O que me surpreendeu mais foi terem se reproduzido dentro da cidade, ao lado de uma rua movimentada e barulhenta. A tolerância deles com a urbanização não é tão alta quanto a de um bem-te-vi ou um joão-de-barro, por exemplo”, explica.

A cavidade usada pelos araçaris foi escavada por pica-paus. Segundo o biólogo, um bando de pica-paus-brancos (Melanerpes candidus) ficam ao redor da cavidade e até entram no abrigo. Quando a família retorna, eles saem, emitem chamados de alerta e tentam atacar as aves enquanto elas entram na cavidade.

O araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) costuma aproveitar cavidades em árvores para se reproduzir. A espécie põe de dois a quatro ovos, e os dois pais participam dos cuidados com os filhotes. Carvalho explica que a relação entre as aves também envolve predação. Os araçaris podem comer ovos e filhotes dos pica-paus, que, por sua vez, podem consumir ovos dos araçaris.

A localização exata do ninho é mantida em sigilo para proteger as aves. A orientação a quem encontrar um ninho é observar de longe e evitar tocar nos filhotes. Segundo Vinícius Carvalho, retirar a família da árvore colocaria os animais em risco.

O biólogo defende a manutenção das áreas arborizadas e o plantio de espécies frutíferas adequadas ao espaço urbano, que podem servir de alimento para as aves. Também ressalta a importância de árvores mortas dentro de cidades, pois servem de abrigo para diversas espécies, como corujas, falcões, periquitos, papagaios e tucanos.