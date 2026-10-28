Uma apucaranense no governo Moro

Entre os nomes mais cotados para fazer parte da equipe do governador eleito Sérgio Moro (PL), consta a apucaranense Érika Mialik Marena. Ela é delegada federal aposentada e teve relevante participação na operação Lava Jato, comandada pelo próprio ex-juiz Moro. Filha do museólogo Ninger Marena, Érika é tida como nome certo no futuro governo, no entanto, ainda não se sabe qual cargo ocuparia. Nascida em Apucarana, neta do pastor Mialik, um dos fundadores, na cidade, da Igreja Assembleia de Deus e do antigo orfanato Ebenézer, Érika foi quem denominou de Lava Jato a operação que acabou levando o presidente Lula para a prisão, onde ficou por 580 dias. A exemplo dela, outros delegados da Polícia Federal, aposentados ou na ativa, também devem compor o governo Moro, especialmente na área de segurança pública. Como o governador eleito sempre tem reiterado em suas entrevistas, seu desejo é trabalhar com uma equipe eminentemente técnica. “A pessoa certa no lugar certo”, tem sido explícito o futuro governador.

Prefeitos preocupados

Muitas obras anunciadas nos municípios antes da eleição para o governo do Estado correm o risco de ficar apenas na promessa. Obras que não foram licitadas e não estão em andamento dificilmente terão recursos liberados pelo atual governo. É uma situação que tem deixado muitos prefeitos preocupados e sem saber como justificar perante a população a não execução da obra prometida na campanha política. Situação difícil.

Presidência do Cisvir

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir), com sede em Apucarana, deve eleger a nova diretoria até o fim deste ano. O atual presidente, prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), é candidato à reeleição e diz já contar com o apoio de vários outros prefeitos que integram o consórcio. Cita diz querer a reeleição para concluir a obra de ampliação do Cisvir, que vai abrigar centro cirúrgico e novos consultórios.

Iniciativa privada

Após entregar o governo do Paraná, em janeiro, o governador Ratinho Junior deve tirar um ano sabático antes de retornar à iniciativa privada. A tendência é que assuma a presidência do Grupo Massa, fundado por seu pai, o apresentador Ratinho, que inclui um conglomerado de empresas de comunicação, hotéis, fazendas e uma infinidade de outros negócios, com atuação em vários estados do país. O grupo é muito forte.

Requião Filho & Lula

Com a reeleição do presidente Lula, o deputado estadual e ex-candidato ao governo do Paraná com apoio do PT, Requião Filho (PDT), tem a expectativa de ocupar algum cargo no quarto mandato de Lula. Dificilmente vai estar em algum ministério, mas não está descartada a possibilidade dele assumir a direção-geral de Itaipu ou, pelo menos, uma de suas principais diretorias. Tudo ainda no campo da especulação.

Servidor público

O dia do servidor público foi nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, mas as repartições públicas funcionaram normalmente porque a comemoração foi transferida para esta sexta-feira, quando Prefeituras e Câmaras Municipais estarão com as portas fechadas, prolongando ainda mais o feriadão de Finados, nesta segunda-feira. O expediente nestas repartições públicas só volta ao normal na terça-feira que vem.